Emotionales und Mahnendes beim Neujahrsempfang

Falkensee

Mit „Hurra Deutschland“ war das Thema des diesjährigen Neujahrsempfangs in Falkensee vorgegeben. Bürgermeister Heiko Müller ( SPD), sonst eher bekannt für nüchterne Töne, hatte dieses emotional aufgeladene Motto für seine Ansprache gewählt. Mit Worten, Bildern und kleinen Filmeinspielungen erinnerte er an den Mauerfall und die Deutsche Einheit vor 30 Jahren. Eine Zeit, die auch in Falkensee einen demokratischen Umbruch angestoßen hatte, der bis heute das Fühlen und Handeln der Menschen bestimmt.

Zur Galerie Von der Ministerin bis zum Feuerwehrmann – die Mischung der Gäste beim Falkenseer Neujahrsempfang ist groß. Ein Abend des Rückblicks, der Würdigung und des Austauschs.

Viele, die diesen Prozess gestalten und gestaltet haben, waren am Freitagabend beim Neujahrsempfang in der Falkenseer Stadthalle dabei. Mehr als 200 Frauen und Männer aus allen Bereichen der Gesellschaft waren gekommen. Darunter Florence Isabelle Rafaramalala, die Geschäftsträgerin der Botschaft Madagaskar, und eine Reihe Falkenseer, die in der Landespolitik ganz aktiv sind: Landesministerin Ursula Nonnemacher, Barbara Richstein, die Vizepräsidentin des Landtags, die Staatssekretäre Ines Jesse und Jobst-Hinrich Ubbelohde. Auch die Dallgower Landtagsabgeordnete Petra Budke war zu Gast. Allesamt Zugezogene, dabei eine Frau aus dem Osten.

Zur Wendezeit aktiv geworden

Mit Ex-Landrat Burkhard Schröder und Ex-Bürgermeister Jürgen Bigalke waren zwei Falkenseer beim Neujahrsempfang, die schon vor 30 Jahren das Geschehen in der Stadt in wichtigen Positionen mitgestaltet haben.

Dank an Wahlhelfer

Nun ist der Neujahrsempfang von Falkenseer längst nicht nur das Aufeinandertreffen von Politprominenz, sondern auch eine Begegnung mit Frauen und Männern, die an oft weniger sichtbarer Stelle ihre Arbeit verrichten. Bürgermeister Heiko Müller hob einige hervor: die Wahlhelfer, die im Wahl-Mammutjahr 2019 aktiv waren, die Schiedspersonen für die drei Falkenseer Bezirke, die Ombudsfrauen bei der Vermittlung zwischen sieben Falkenseer Pflegeeinrichtungen, deren Bewohnern, Angehörigen und Stadtverwaltung. Er würdigte den gewählten Jugendbeirat, der die Ausschüsse und die Arbeit der Stadtverordneten sehr aktiv begleitet.

Schnapszahl 44 444

Die Schnapszahl 44 444 stand für die Entwicklung der Stadt: So viele Einwohner waren am 1. Juli 2019 in Falkensee gezählt worden. Die Stadt wächst und verändert sich. Der Bürgermeister konnte in seinem Rückblick für das Jahr 2019 etliches aufzählen: Das reichte von der neuen Kita am Rohrbecker Weg über die endlich fertiggestellte Turnhalle am Bülow-Gymnasium und über Spielplätze bis zur E-Ladesäule. Nicht nur die Kommune baut in Falkensee, so wurden die neue Neuapostolische Kirche eingeweiht und weitere Wohnungen am Akazienhof fertiggestellt. Andere Bauprojekte sind auf dem Weg: Wohnungsbau der Gegefa und an der Schwartzkopffstraße zählen dazu.

Zweite Ausschreibung

Aber auch nicht gelungene Projekte kamen am Freitag zur Sprache. Bürgermeister Heiko Müller verwies auf den verschobenen Ausbau des Kreisverkehrs an der Poststraße, Ecke Bahnhofstraße. Hier läuft gerade eine zweite Ausschreibung in der Hoffnung, bezahlbare Angebote von Baufirmen einholen zu können.

Künstlerischer Wettbewerb

Auch ein anderer Kreisverkehr war Thema seines Vortrags. Dabei ging es um die künstlerische Gestaltung des Kreisels am Spandauer Platz, den Wettbewerb dazu hatten die Künstler Simone Elsing und Markus Kohn gewonnen. Beiden wurden auf dem Neujahrsempfang vorgestellt und erhielten einen Blumenstrauß.

Dank an Bürgerpreisträger

Dank und Blumen gab es an diesem Abend auch für die fünf Frauen und Männer, die den Bürgerpreis 2019 erhalten haben. Julia Concu (Grüne), die Vorsitzende der Falkenseer Stadtverwaltung, stellte die fünf Preisträger mit herzlichen Worten vor: Gertraud Wieland, Ralf Zimmermann, Günther Raunest, Erika Paul und Christopher Böhmer erhielten nach dieser Würdigung einen kräftigen Applaus.

Mahnende Worte

Julia Concu, seit Juni neue Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, nutzte ihren Auftritt auf der Bühne aber auch zu einer persönlichen Erklärung zum politischen Klima im Stadtparlament. Sie mahnte an, sich auf Sachthemen zu verständigen und das politische Hickhack draußen zu lassen. Auch dafür gab es viel Beifall, ehe der Abend in die große Gesprächsrunde bei Currywurst und Kürbissuppe überging.

Das kleine Hallenbad

Am späteren Abend trauten sich dann doch einige, die Bühnen-Dekoration für ein Foto zu nutzen. Mit Liegestuhl und aufblasbaren Schwimmbecken hatte Bürgermeister Heiko Müller zuvor das Humorpotenzial der Zuhörer getestet, die beiden Gegenstände standen für das Thema „Hallenbad“ und die Diskussion dazu, die noch nicht zu Ende ist.

Von Marlies Schnaibel