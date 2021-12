Endspurt: „Falkensee hilft“ sammelt noch bis zum Wochenende Weihnachtskarten für Senioren

Falkensee

Die Ziellinie ist bereits zu sehen, für die Weihnachtsbriefaktion des Netzwerks „Falkensee hilft“. Nach der erfolgreichen Umsetzung der Idee angesichts des ersten Corona-Weihnachtsfestes im Vorjahr – hunderte Havelländer hatten sich 2020 mit eingesandten Briefen, Karten und kleinen Präsenten daran beteiligt, alleinstehenden Senioren an den Feiertagen damit eine Freude zu bereiten – haben Katja Ganszczyk und Kathrin Großmann als Initiatoren die Idee in diesem Jahr neu aufleben lassen.

Etwas kleiner in diesem Jahr – aber trotzdem immer noch mächtig groß

Allerdings, sagen die beiden: „In diesem Jahr läuft das Ganze etwas kleiner ab.“ Beide Frauen stehen voll im Berufsleben, das Pandemiegeschehen erschwere auch in ihrem Familien- und Arbeitsleben den Alltag. „Wenn wir was machen, wollen wir das auch ordentlich machen“, sagt Katja Ganszczyk.

Zwei Sammelboxen haben sie in der Gartenstadt aufgestellt, in denen die Falkenseer persönlich gestaltete Briefe und Karten zum Weihnachtsfest abgeben können. Sie stehen noch bis Sonnabend bei der Neuland-Fleischerei und dem Floristikgeschäft „Dufte Blume“ in Falkensee. Zudem können die Briefe direkt an die beiden Falkenseerinnen geschickt werden.

Mehr als einen Kofferraum voller Pakete übertrachten die beiden Falkenseerinnen bereits im Vorjahr an die Senioren im ASB-Pflegeheim in Falkensee. Quelle: Nadine Bieneck

Noch bis zum Wochenende wird gesammelt. In der kommenden Woche, am 22. Dezember, sollen die Karten an die Senioreneinrichtung des ASB in der Ruppiner Straße in Falkensee übergeben werden. Deutlich mehr als einhundert Einsendungen sind auch in diesem Jahr bereits bei ihnen eingetrudelt, berichten die beiden Frauen sichtlich bewegt. „Niemand aus dem Seniorenheim wird leer ausgehen“, sagt Kathrin Großmann. Sie habe anfangs gezweifelt, ob die Idee im zweiten Coronajahr erneut bei den Menschen ankomme. „Als ich dann den ersten handgeschrieben Brief zum Weiterleiten in meinem Briefkasten hatte, da wusste ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, verrät sie.

Sendungen können auf den Postweg an die Organisatorinnen geschickt werden

Die Weihnachtsbriefe und -karten können noch bis zum Wochenende gesendet werden an: Kathrin Großmann, Dallgower Straße 76, 14612 Falkensee oder Katja Ganszczyk, Seepromenade 23, 14612 Falkensee.

Von Nadine Bieneck