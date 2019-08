Falkensee

Der Vorgarten ist so opulent, dass man nicht mehr weggehen möchte. Es gibt es so viel zu sehen: Der Springbrunnen ist eine Augenweide, die Pflanzen sind harmonisch ausgewählt und arrangiert. Das allein wäre schon genug, um diesen Vorgarten im Zuge der Reihe „Offene Gärten der Agenda 21 Falkensee“ zu präsentieren.

Aber das ist längst nicht alles, was Petra Helfrich aus Falkensee gärtnerisch zu zeigen hat. Seitlich am Haus führt ein Weg vorbei in den eigentlichen Garten. Der sehr gepflegte englische Rasen ist das Erste, was dem Besucher ins Auge sticht.

Mit offenem Mund durch den Garten

Bunte Farbenpracht soweit das Auge reicht, alles lässt sich beim ersten Durchgang durch dieses wunderschöne Kleinod gar nicht erfassen. Also drehen die Besucher noch eine Runde und entdecken neben den prächtigen Fuchsien, Hortensien, Rosen und vielen anderen Blumen, Sträuchern und Stauden die kleinen Details. „Die ganze Aufmachung des Gartens ist ein Traum, man läuft hier wirklich mit offenem Mund durch und entdeckt immer wieder etwas Neues“, schwärmen Margrit und Bernd Dabbert aus Spandau. Sie sind zum ersten Mal zu Besuch in einem offenen Garten der Lokalen Agenda 21 Falkensee. Zur Erinnerung an diesen tollen Garten haben sie sich gleich eine Blume bei Petra Helfrich gekauft und kommen sehr gern wieder.

Nicht ganz soweit hatte es Bernd Leisser, er wohnt selbst in Falkensee. „Ich habe in der MAZ von den offenen Gärten gelesen und mich heute auf den Weg gemacht“, berichtet der Hobbygärtner. Er weiß, wie viel Arbeit ein Garten macht, selbst hat er einen Naturgarten. „Den englischen Rasen finde ich echt toll, die Kontraste in diesem Garten sind harmonisch dargestellt“, so sein Resümee.

Blütenpracht auf mehr als 1800 Quadratmetern

Für den Rasen ist Rainer Helfrich verantwortlich. Die Blütenpracht obliegt seiner Frau Petra. „Mehr als 1800 Quadratmeter sind hier zu versorgen”, lacht die sympathische Biologielaborantin.

Petra und Rainer Helfrich in ihrem wunderschönen Garten, in dem über 800 verschiedene Fuchsien zu bestaunen sind. Im HIntergrund ist ihre Lieblingsfuchsie "Celia Smedley" zu sehen Quelle: Enrico Berg

1994 haben sie das Haus gekauft und 1995 mit der Gartengestaltung begonnen. Damals war das gesamte Areal mit Wildwuchs überwuchert. Fast ein Jahr hat Rainer Helfrich gebraucht, bis alles so weit war, dass man mit dem Pflanzen beginnen konnte.

Zu Beginn gab es in ihrem Garten die typischen Dinge wie Tagetes, Ringelblumen und Kornblumen. Da ihre grüne Lunge genug Platz bot, hat sich das bereits seit Jahren vorhandene Interesse für Fuchsien bei Petra Helfrich verstärkt. Sie ist die Freundeskreisleiterin Berlin/ Brandenburg beim Verein der deutschen Fuchsien-Gesellschaft. Sie ließ ihrer Leidenschaft freien Lauf und konnte sich richtig austoben bei den Fuchsien. Mehr als 800 Sorten, sowohl Wildformen als auch Hybriden, also durch Kreuzungen gezüchtete Fuchsien, sind Bestandteil des Gartens. Seit zwei Jahren züchtet sie nun auch selbst Fuchsien. „Das ist immer wie eine Wundertüte für Gärtner, da man nie weiß, was dabei herauskommt“, schmunzelt Petra Helfrich.

Viele Sitzgelegenheiten

Die Gartengestaltung ist durchdacht. Es gibt Sonnen- und Schattenplätze mit Sitzmöglichkeiten, die zum Verweilen einladen. Über einen kleinen Teich führt ein Steg und so erreicht man eine Ecke mit Bonsais und Dekorationen im asiatischen Stil. „Das ist eine Anlehnung an einen Feng Shui Garten“, erklärt sie. Im ganzen Garten sind liebevoll Accessoires zwischen den Gewächsen arrangiert, im Baum befindet sich eine Eule, zwischen den Blumen tummeln sich ein Papagei und ein Flamingo. Nach Feierabend geht sie in den Garten und beendet ihre Arbeit erst, wenn es dunkel wird, und das siebenmal in der Woche. Vor dem ersten Frost werden alle nicht winterharten Pflanzen zurückgeschnitten und blattlos gemacht. Sie werden dann in die Grube, ein ca. 1,20 Meter tiefer Erdaushub, zum Überwintern gebracht, bis es dann im Frühjahr wieder in den Garten gehen kann.

Von Hannelore Berg