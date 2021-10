Er gehört zu den besten IT-Nachwuchsingenieuren Deutschlands: Christian Flach aus Falkensee

Falkensee

Aufregende Zeiten liegen hinter Christian Flach. Der 25-jährige Falkenseer schloss jüngst sein Informatikstudium am renommierten „Hasso-Plattner-Institut“ (HPI) der Universität Potsdam ab. Und das nicht einfach so, sondern überaus erfolgreich. Denn auf seinem Zeugnis des Masterabschlusses stand am Ende die Note 1,0. Damit gehört Christian Flach zu den besten IT-Nachwuchsingenieuren Deutschlands.

Der 25-Jährige hat „Glück mit den Genen“, wie er selbst sagt

Der 25-Jährige will darüber aber eigentlich gar nicht so viel Aufhebens machen. „Natürlich freue ich mich sehr darüber“, sagt er. Im gleichen Atemzug räumt er aber auch ein: „Es ist nicht so, dass ich ununterbrochen vor den Lehrbüchern gesessen habe. Ich habe schon auch noch gelebt und ich glaube, ich habe einfach Glück mit meinen Genen, das Lernen fällt mir leicht. In der Informatik geht es zudem ja auch viel ums Anwenden.“ Dass Christian Flach alles andere als ein typischer Streber-Nerd ist, merkt man schnell, wenn man mit ihm spricht. Auch die typischen Vorurteile über Informatikstudenten möchte er gern gerade rücken: „Ich habe am HPI mit vielen tollen Menschen studiert und viele Freunde gefunden. Das sind alles andere als Kellerkinder“, sagt er lächelnd.

Geboren in Berlin zog seine Familie früh nach Falkensee, wo Christian Flach anschließend aufwuchs und bis heute lebt. In der Bundeshauptstadt ging er dennoch zur Schule, machte seinen Abschluss an der Katholische Schule Liebfrauen in Berlin-Westend. Auch das Abitur schloss er mit der Traumnote 1,0 ab. „Das war nicht unbedingt geplant. Als ich im letzten Schuljahr dann aber gemerkt habe, ein 1,0-Abschluss ist drin, habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Gas gegeben“, verrät er.

Das schönste bei der Graduierungsfeier am HPI? – Das Wiedersehen mit den Kommilitonen

Am HPI erhielt er sein Zeugnis direkt aus den Händen von Institutsdirektor Christoph Meinel und Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam, verbunden mit einer Medaille für seine außergewöhnlich gute Leistung. Gefreut habe ihn bei der Graduierungsfeier – die mit traditionellem Talar und Barett stattfand – vor allem das Wiedersehen mit seinen langjährige Kommilitonen. „Aufgrund von Corona hatten wir uns ja seit anderthalb Jahren nicht mehr sehen können, man hat für sich allein zu Hause studiert. Die Freunde endlich wiederzusehen, mit denen man seit Jahren zusammen studiert hat, das war ein tolles Gefühl zum Studienabschluss“, sagt er.

Christian Flach in der Heimat, hier in der Döberitzer Heide unweit von Falkensee. Quelle: Nadine Bieneck

Das Studium zum „IT-Systems Engineer“ sei durchaus „herausfordernd, abwechslungsreich und zeitintensiv“, gewesen, erzählt Christian Flach. Vor Corona pendelte er täglich von Falkensee aus nach Potsdam. Über Berlin, denn eine Direktverbindung von der Gartenstadt in die Unistadt gibt es nicht. Schon während der Schulzeit sei ihm klar gewesen, dass er ein Informatikstudium aufnehmen wolle, erinnert sich der junge Mann. Das HPI in Potsdam als eigenständige Einrichtung der Universität lag für ihn – im übertragenen Sinne – nahe. „Das ist ein absolut attraktives Institut“, schwärmt er auch nach seinem Abschluss. Ein gutes Betreuungsverhältnis, eine moderne Ausstattung, viele verschiedene Spezialisierungsmöglichkeiten – die Liste ist lang.

Spezialisiert hat sich der 25-Jährige in der Informatik nicht – „Bin eher der alles-ein-bisschen-Typ“

Auf einen ganz konkreten Teilbereich der Informatik spezialisiert – nicht unüblich in der Informatik – hat sich Christian Flach indes nicht. „Ich bin eher der alles-ein-bisschen-Typ“, sagt er schmunzelnd, „auch, weil ich mich für viele Bereiche interessiere“. Die Masterarbeit handelte schließlich von „Call Graphs for Live Programming“, also Diagrammen, die Verbindungen von Algorithmen in Computerprogrammen beim Live-Programmieren darstellen. Über eine Promotion nach Bachelor- und Masterabschluss habe er nachgedacht, aber die Idee schließlich verworfen. „Vier Jahre an einem Papier hart wissenschaftlich zu arbeiten – darauf hatte ich keine Lust. Ich möchte das, was ich im Studium gelernt habe, lieber in der Praxis anwenden“, sagt er.

Seit Anfang Oktober ist Google der Arbeitgeber von Christian Flach

Als IT-Engineer ist er dafür ausgebildet, komplexe und vernetzte IT-Systeme und -Software zu konzipieren, zu realisieren und weiterzuentwickeln. Tun wird er dies zukünftig für das Unternehmen Google. Anfang Oktober hat der frisch gebackene Absolvent seinen Job angetreten und ist zukünftig für den Weltkonzern tätig. „Ich werde im Bereich Chrome OS bei der Entwicklung dieses Betriebssystems tätig sein“, erzählt er. Aufgrund von Corona werde er zunächst vornehmlich im Homeoffice arbeiten und daher erst einmal auch weiterhin in seiner Heimatstadt Falkensee wohnen. Wenn sich die Homeoffice-Regelungen irgendwann ändern, steht ein Umzug nach München an, wo sein Arbeitgeber angesiedelt ist.

Viele neue Eindrücke – „bislang habe ich noch keine einzige Zeile Code programmiert“

Die erste Arbeitswoche bedeutete für Christian Flach vor allem, viele administrative Dinge zu erledigen. „Das ist schon alles sehr aufregend“, sagt er, „ich freue mich auf die neue Herausforderung“. So richtig loslegen wird er jedoch erst in den nächsten Tagen, „bislang habe ich noch keine einzige Zeile Code programmiert“, sagt er lachend. Die Vorfreude auf seinen ersten Job nach dem Studium ist ihm dennoch anzumerken.

Irgendwann einmal in Japan leben – das könnte sich der 25-Jährige gut vorstellen

Über die nächsten großen Ziele in seiner Zukunft hat sich Christian Flach noch nicht viele Gedanken gemacht. Irgendwann jedoch einmal, so sagt er, „würde ich vielleicht gern in einem anderen Land leben. Gar nicht unbedingt in Amerika. Eher Richtung Japan. Die Kultur dort fasziniert mich, das würde ich gern erleben.“ Zuvor jedoch wird er ohne Frage erstmal das konzerneigene Betriebssystem des Google-Konzerns mit voranbringen.

Von Nadine Bieneck