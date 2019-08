Falkensee

Am 25. August 1944 wurde Paris durch Kämpfer der französischen Résistance von der Besetzung durch Nazi-Deutschland befreit. Mit dabei seinerzeit: Erhard Stenzel. Der heute in Falkensee lebende Veteran kämpfte als 19-jähriger Wehrmacht-Deserteur in den Reihen von Résistance-Partisanen-Einheiten aus Rouen....