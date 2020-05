Erinnerung an Falkenseer Weltrekord beim Klassentreffen

Falkensee

Der Rückblick fällt bizarr aus. Gern erinnert sich Heiko Richter an den 20. Mai 2000, als er mit seinen Mitstreitern in Falkensee einen Weltrekord auf die Beine stellte. 4591 Frauen und Männer versammelten sich in einem großen Festzelt, es war das größte Klassentreffen der Welt. Fast 5000 Menschen an einem Ort gedrängt, mit vielen Umarmungen, Tränen, Küsschen. Damals ging das. Und weil Corona mit seinen Beschränkungen keine großen Menschenansammlungen zulässt, fällt die Erinnerung an diesen Tag besonders ins Gewicht.

Eintrag ins Guinness-Buch

Die Falkenseer Musikkneipe „Schrääg rüber“ gab es damals schon, und genau da war beim Aufräumen dann die Idee geboren, die viele am Anfang für eine Schnapsidee hielten: „Wir organisieren das größte Klassentreffen der Welt und wollen ins Guinness-Buch der Rekorde“, sagten sich Heiko Richter, Ralph Parpart und Raoul Marschke.

Die MAZ berichtete von dem Großereignis vor 20 Jahren. Quelle: Marlies Schnaibel

„Wir starteten von Null auf Hundert“, erzählt Richter. Da gab es dann kein Zurück mehr, 25000 Einladungen waren gedruckt und verteilt worden, jeder, der in Falkensee zur Schule gegangen war, war eingeladen zu kommen und seine Klasse von einst zu finden. Als älteste Teilnehmerin sollte die 90-jährige Herta Pennig aus Spandau kommen, sie hatten 1924 die Falkenseer Diesterweg-Schule verlassen.

Tag der Freude

Schließlich waren für das Klassentreffen 4591 Eintrittskarten verkauft worden, der Superlativ war gelungen. 108 Fässer Bier wurden leer gezapft, 22 Miettoiletten waren aufgestellt, 35 Ordner und 56 Kellner waren im Einsatz; der ASB war mit zwei Einsatzwagen vor Ort, musste aber nicht eingreifen. Alles verlief friedlich, Falkensee war an dem Tag ein Ort der Freude und der Tränen.

Erinnerung mit Gänsehaut

Heiko Richter gesteht, dass er immer noch Gänsehaut bekommt, wenn er an diesen Abend zurückdenkt. „Es war total emotional“, erzählt er, noch Wochen danach kamen immer wieder wildfremde Menschen zu ihm und haben sich bedankt. Bedankt für die Möglichkeit zu diesem Treffen, zu den Gesprächen, zu dieser Form der Begegnung.

Emotionaler Tag

Die Veranstaltung ist selbst zu einem Mythos geworden, der Rekord konnte wenige Jahre später noch einmal zahlenmäßig überboten werden. Emotional bleibt aber der 20. Mai 2000 der Weltrekord der Zahlen und der Herzen.

2004 gab es ein zweites großes Klassentreffen in Falkensee. Quelle: journalistenbuero spot

Viele haben Heiko Richter gefragt, ob es eine Wiederauflage des Klassentreffen geben wird. „Vielleicht“, sagt der Gastronom und Veranstaltungsmanager. Aber erst mal muss er schauen, wie er durch die Corona-Krise kommt. Die macht ihn im Prinzip arbeitslos. Veranstaltungen mit 5000 Teilnehmern kann sich im Moment keiner vorzustellen.

Von Marlies Schnaibel