In Finkenkrug verlebte sie ihre schönste Zeit, es waren die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Die Lyrikerin Maria Benemann schrieb sich mit Rilke, Dehmel und anderen Dichtern. Sie hat ihre Erinnerungen an diese Zeit in dem Buch „Leih mir noch einmal die leichte Sandale" aufgeschrieben. Das Buch ist heute noch lesenswert.