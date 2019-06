Falkensee

Erneut musste die Falkenseer Feuerwehr Dienstagmorgen zu einem Einsatz in einer Autowerkstatt in der Seegefelder Straße in Falkensee ausrücken. Mitarbeiter hatten im Lagerraum gesundheitsgefährdende Stoffe festgestellt. Sie erlitten kurzzeitig Augen und Atemwegsreizungen.

Feuerwehr rückte mir Schutzanzügen an

Sofort wurde die Filiale geschlossen. Die Kräfte der Feuerwehr rückten mit leichten Chemie-Schutzanzügen an und gingen unter schwerem Atemschutz in die Filiale. Auch ein spezieller Messwagen der Berliner Feuerwehr wurde angefordert.

Um welchen Stoff es sich handelt konnte die Feuerwehr noch nicht sagen. Die Seegefelder Straße war einseitig gesperrt. Erst am Montag wurden die Kameraden der Feuerwehr zu einem ähnlichen in Einsatz in die gleiche Werkstatt gerufen.

Von MAZonline