Ernüchterung im Tesla-Land: So behindert Bürokratie die Verkehrswende.

Im Gewerbegebiet von Falkensee (Havelland) kann man besichtigen, wie E-Mobilität eigentlich gedacht ist. Dort hat der kommunale Verkehrsbetrieb Havelbus gerade eine Stromtankstelle für die Allgemeinheit errichtet: Drei Säulen hat das Unternehmen an einer großzügigen, hell gepflasterten Parkbucht direkt vorm Zaun des neuen Betriebshofs aufgestellt, sechs Autos können gleichzeitig geladen werden. Jede Zapfstelle hat einen QR-Code aufgedruckt. Ein Handy-Scan genügt, um die Tankrechnung zu bezahlen. Theoretisch.

Drei Ladesäulen und keine Genehmigung

Havelbus will die Verkehrswende vorantreiben. Doch seit Juni steht die Stromtankstelle und darf nicht ans Netz. Der Grund – und Vorsicht, jetzt wird es sehr deutsch: Es fehlt eine „Eichrechtskonformitätsbescheinigung“. Solange die nicht vorliegt, will der Stromversorger die Stromtankstelle nicht freigeben. Die Details finden nur Elektrotechnik-Nerds packend: Es geht um Strom-Verluste bei der Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom – und um die Frage, wie man die in die Preisberechnung einfließen lassen kann. Die Säulen sind voll funktionsfähig – aber das Eichamt sagt Njet!, weil das Regelwerk keine kreativen Lösungen und Ausnahmen zulässt.

Nicht für Durchreisende geeignet

Kurzum: Wer die Säulen nutzen will, muss sich künftig bei dem Transportunternehmen anmelden und eine Art Tankkarte beantragen – eine hohe Hürde. Für Durchreisende und Spontanentschlossene wird die Falkenseer Stromtankstelle also keine Besserung bringen.

Es liegt nicht am Desinteresse der Politik. Öffentliche Fördermittel sind in die Installation der Strom-Tanke geflossen, das schon. Doch fordert Havelbus-Chef Köhler: „Wir bräuchten einen allgemeinen Bürokratieabbau.“

Brandenburg belegt Platz elf im Länderranking

Brandenburg ist Tesla-Land, ganz Europa beneidet die Mark um Elon Musks Giga-Fabrik. 500.000 Elektroautos für den ganzen Kontinent sollen in Grünheide (Oder-Spree) jährlich vom Band rollen. Wer aber selber mit dem Elektroauto in der Mark unterwegs ist, wird ernüchternde Erfahrungen machen: Brandenburg, ja Deutschland ist nicht gerüstet für die Verkehrswende hin zu Batteriemobilen. Laut Bundesnetzagentur befindet sich Brandenburg in Sachen Ausbau des Ladesäulennetzes im unteren Mittelfeld - Rang elf – im Ländervergleich. Berlin ist mit Platz neun nur ein bisschen besser.

Auch an der Autobahn stehen fertige Ladesäulen ungenutzt

Ähnlich frustrierende Erfahrungen wie der Havelbus-Chef macht derzeit auch die Autobahngesellschaft des Bundes, deren Niederlassung Nordost das Fernstraßennetz in Brandenburg wartet und verwaltet. Auf der Rastanlage Stolpe (Oberhavel) an der A111 stehen seit einiger Zeit Ladesäulen, die „aber leider noch nicht in Betrieb genommen werden konnte, weil der TÜV die Anlage noch abnehmen muss“, wie Autobahn-Sprecher Florian Zettel bestätigt.

Auf MAZ-Anfrage, ob die Ausbaugeschwindigkeit zufriedenstellend sei, antwortet die Geschäftsführung deutlich: „Nein, auf keinen Fall – grundsätzlich sollte es schneller gehen.“ Immerhin habe der Bund im laufenden Jahr ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Genehmigungsverfahren beschleunigen soll.

Zuständig für den Netzausbau an den Fernverkehrsadern ist gar nicht die Autobahngesellschaft an sich, sondern die Gesellschaft Tank & Rast. Die wolle an den Anlagen Linumer Bruch Nord und Süd, in Grunewald und in Michendorf Süd „Ladeinfrastruktur schaffen“, erläutert der Autobahn-Sprecher. Derzeit prüfe die Niederlassung Nordost diese drei Anträge. Klingt nicht so, als würden die Dinger demnächst ans Netz gehen.

ADAC: Defekte Ladesäulen werden nur schleppend repariert

Genehmigungsverfahren sind nicht das einzige Hindernis. Hauptproblem sei derzeit die Anbindung der Rastanlagen an ein leistungsfähiges Stromnetz, sagt der Autobahn-Sprecher. Das müssten die Energieversorger leisten. Es hakt noch an anderer Stelle: „Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Lieferzeiten für die Ladestationen derzeit sehr lang. Manchmal fallen die Lieferketten sogar aus“, so Zettel.

Auch der ADAC zieht eine ernüchternde Zwischenbilanz. „Wer nicht an seinem Arbeitsplatz oder zu Hause auf die erforderliche Ladeinfrastruktur zurückgreifen kann, wird sehr schnell frustriert“, sagt Sandra Hass, Sprecherin des Automobilclubs für die Brandenburg und Berlin. Öffentliche Ladesäulen würden zugeparkt, es werde aber nicht konsequent gegen die Parkrowdies vorgegangen. Fahrzeuge blieben auch nach Ende des Ladeprozesses an den Säulen stehen und blockierten diese für wartende Nutzer. „Defekte Ladesäulen werden, so wird uns immer wieder berichtet, nur schleppend repariert“, sagt Hass.

7500 neue E-Autos binnen sechs Monaten zugelassen

Dabei boomt Elektromobilität in der Hauptstadtregion. Allein von Januar bis Juli 2021 wurden in Berlin und Brandenburg 7.500 reine Elektroautos zugelassen. „Natürlich befördert eine gute Ladeinfrastruktur auch die Anschaffung eines E-Autos“, sagt die ADAC-Sprecherin. „Das Angebot müsste schon jetzt deutlich größer sein als die aktuellen Ladepunkte, um eine Antriebswende, wie es viele fordern, zu forcieren.“

Der Ladesäulen-Mangel ist nur ein Spielort der Verkehrswende, an dem es knirscht und knackt. Eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von klimaschädlichen Abgasen könnte der Öffentliche Nahverkehr leisten. Wenn es nur so einfach wäre. Ein erneuter Blick nach Falkensee, wo gerade das neue Havelbus-Betriebsgebäude in Betrieb genommen wurde: E-Busse gehören nicht zur Flotte bisher. Dabei ist gerade der neue Betriebshof als Antwort auf die Antriebsrevolution konzipiert: Die Werkstattdecke ist mit Stahlträgern verstärkt, damit die Mechaniker die schweren Batterien aufhängen können, es gibt außerdem Stromanschlüsse und einen separaten Raum zur Aufbewahrung von Ersatzbatterien – säurefest und brandtechnisch auf dem neuesten Stand.

Elektrobusse: Mittags ist die Batterie leer

Doch Geschäftsführer Mathias Köhler hat sich nach eigenen Worten mit der jüngsten Ausschreibung „ein paar Dieselfahrzeuge gesichert“. E-Busse habe er getestet, sagt Köhler, „sie entsprechen noch nicht unseren Erfordernissen. Wenigstens 220 Kilometer im Stadtverkehr müsste ein Bus ohne Nachladen schaffen – aber daran hat Köhler Zweifel. Ein Kollege sagt: „Mittags sind die leer.“ Nun wartet die Branche auf bessere Batterien. Auf die wird sie angewiesen sein: Laut einem auf Europarecht beruhenden Bundesgesetz („Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeug“) müssen bis zum Jahr 2025 45 Prozent der neu beschafften Busse von öffentlichen Verkehrsunternehmen emissionsarm oder -frei sein. Die Größenordnung ist beeindruckend: Havelbus hat 110 Omnibusse.

Selbst wenn die Batterien bald länger halten: Strom-Busse verursachen höhere Betriebskosten. „Das kostet ein Heidengeld“, so Havelbus-Chef Köhler, ganz zu schweigen von den Stromkosten in Deutschland – es sind so ziemlich die höchsten in Europa. Sein Fazit: „Der Umstieg auf Elektrobusse ist ohne Fördermittel definitiv nicht stemmbar.“

Ein Strombus kostet doppelt so viel wie ein Diesel

Diese Einschätzung teilt auch Alexander Heinz, Geschäftsführer des mit rund 60 Bussen großen privaten Fuhrunternehmens Anger aus Potsdam. Die aktuell verfügbaren E-Busse würden in der Anschaffung mit rund einer halben Million Euro doppelt so viel kosten wie Fahrzeuge der Diesel-Schadstoffklasse Euro 6. Außerdem müsste der Betrieb wegen der geringen Reichweite der Strom-Busse faktisch zwei E-Fahrzeuge anschaffen, um die Leistung eines Dieselbusses ersetzen zu können.

Heinz steht der neuen Technologie aufgeschlossen gegenüber, sagt er. Nach Wien ist er geflogen, um sich das dortige E-Bus-System anzusehen. „Ich mache das, was Geld bringt“, sagt der Unternehmer. Vor Großinvestitionen in E-Busse schreckt der Geschäftsführer auch aus einem anderen Grund zurück: „Wir wissen nicht, wohin die Reise geht: Strom oder Wasserstoff?“ Der Lastwagen- und Bushersteller Daimler etwa treibe die Produktion von Wasserstoff-Trucks voran. Bis diese Zukunftsfragen geklärt sind, tanken die Busse beim Fuhrbetrieb Anger Diesel.

