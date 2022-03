Falkensee

Als Mareike Loll und ihre Familie aus Falkensee von dem Krieg gegen die Ukraine erfuhren, haben sie nicht lang gezögert. Als eine der ersten Familien haben sie eine Frau und ihren Sohn bei sich zuhause aufgenommen. Seitdem ist das Familienleben anders als zuvor, intensiver und voller berührender Begegnungen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kinder waren sofort Feuer und Flamme

„Ich war an dem Tag, als der Krieg begonnen hat, mit meinen Kindern beim Friedenssingen am Brandenburger Tor. Da habe ich angedeutet, dass wir Menschen bei uns aufnehmen könnten“, erzählt Mareike Loll. Mit der Reaktion hatte sie nicht gerechnet: „Meine Kinder fanden das gleich super. Meine beiden Jüngsten haben sofort angeboten, ihre Zimmer zu räumen. Die Kinder waren so offen, dass ich plötzlich gar keine Bedenken mehr hatte“, so die Familienmutter von insgesamt vier Kindern.

Dann ging alles sehr schnell: „Freunde von uns sind in einem Rutsch an die ukrainische Grenze und wieder zurück gefahren, um eine Mutter und ihren Sohn abzuholen. Am 25. Februar hatte ich die Idee und zwei Tage später, am Sonntag, sind sie bereits bei uns angekommen“, erzählt Loll. Um ihnen das Ankommen zu erleichtern, organisierte Loll den Kontakt zu einer russischsprachigen Lehrerin. „Mein Gedanke war, dass es wichtig ist, dass bei der Ankunft eine Person da ist, die mit ihnen sprechen kann und der sie ihre Bedürfnisse und Wünsche mitteilen können“, so Loll.

Die Bedenken der Lehrerin, dass es zu einem Problem werden könnte, dass sie aus Russland kommt, erwiesen sich als unbegründet: „Ich habe unseren Gast gefragt, ob das für sie schwierig ist. Die Antwort fand ich spannend: Sie meinte, dass ja nicht die Russen Schuld am Krieg seien, sondern Putin“, sagt Loll.

Der Junge geht bereits zur Schule

Auch für den zehnjährigen Sohn der Ukrainerin war der Besuch der Lehrerin eine wichtige Hilfe: „Bei dem Gespräch ging es auch darum, ob der Junge in die Schule gehen möchte. Die Lehrerin konnte gleich auf ihn zugehen und ihn einladen zu kommen“, erzählt Loll. Schon am Montag hatte er die Möglichkeit, die Schule bei einem Schnupper-Termin kennenzulernen. „Inzwischen hat er einen Gastvertrag und geht regelmäßig zur Schule. An der Schule unterrichtet eine Lehrerin, die aus der Ukraine kommt. Das hat ihm geholfen, Vertrauen zu fassen“, so Mareike Loll.

Dass sie nicht die gleiche Muttersprache sprechen – das ist zumindest für die Kinder kein Problem: „Den Kindern ist das total egal. Hier zuhause ist der Junge wie ein Bruder für sie. Sie nehmen ihn mit, spielen Fußball oder Lego mit ihm“, sagt Loll. Und ihr jüngster Sohn (8) freut sich, dass er einmal ein wenig Verantwortung übernehmen kann: „Er hat sein Zimmer für die Gäste geräumt und bringt dem Jungen ein bisschen Deutsch bei“, erzählt Mareike Loll und zeigt einen Stapel Papiere, die voller Zeichnungen und Wörtern in deutscher und russischer Sprache sind.

Und auch zwischen den Erwachsenen ist über die vergangenen Tage eine Verbindung entstanden, die oft auch ohne Worte auskommt. „Wir sprechen Englisch miteinander und für kompliziertere Themen nutzen wir Google Translate. Aber manchmal ist Schweigen auch okay. Wir haben auch schon zusammen geweint und das kann sehr befreiend sein“, erzählt Loll, die auch eine emotionale Unterstützung für ihren Gast ist. „Seit die beiden hier sind, haben wir den Krieg bei uns im Wohnzimmer. Die Mutter ist in Sorge um ihre Angehörigen in der Heimat und da sind wir ganz nah dran. Das ist auch für mich sehr ergreifend“, sagt Loll.

Etwas gegen die eigene Hilflosigkeit tun

Gleichzeitig schöpfe sie auch Kraft daraus, dass die Gäste da sind: „Es tut gut, dass ich nicht nur fassungslos auf die Nachrichten starre und mich klein und hilflos fühle. Es hilft mir dabei, das Leid auszuhalten, dass ich helfen kann“, überlegt Loll. Wichtig ist ihr, auch den Kindern einen guten Umgang mit dem Thema zu vermitteln. „Die Kinder kriegen viel mit, auch weil in der Schule darüber geredet wird. Wir versuchen, ihnen keine Angst zu machen und die Geschehnisse altersgerecht zu erklären“, sagt Loll.

Ihr jüngster Sohn hat ein Plakat selbst gebastelt, das den Schildern auf den Demonstrationen gegen den Krieg ähnelt. Es zeigt, dass das Thema den Achtjährigen beschäftigt. „Meine Kinder haben mich gefragt, ob man Putin denn nun hassen dürfe. Ich habe meinen Kindern gesagt: Sie dürfen wütend sein, aber Hass bringt die Welt nicht weiter. Es ist wichtiger, Liebe auszusenden und zu überlegen, wie man helfen kann – zum Beispiel, in dem man Menschen in Not bei sich zuhause aufnimmt, wie wir es jetzt getan haben“, meint die Familienmama.

Einigkeit in der Familie und offene Kommunikation sind wichtig

Dass die Aufnahme der beiden Menschen aus der Ukraine bisher so gut klappt, liegt auch daran, dass sich in der Familie alle einig darüber waren: „Es ist ganz wichtig, dass jedes Familienmitglied diese Entscheidung gutheißt. Mein 13-jähriger und ältester Sohn hat gesagt: Ihr seid nicht Gäste, ihr seid Familie. Das hat mich sehr berührt“, so Loll.

Sie hat noch einen anderen Hinweis für Menschen, die Geflüchtete bei sich aufnehmen möchten: „Man sollte sich vorher Gedanken darüber machen, wie lange man sich das vorstellen kann und das auch von Anfang an offen kommunizieren“, so Loll.

Die Willkommensinitiative organisiert einen Austausch zwischen Menschen, die Geflüchtete bei sich aufnehmen. Sie veröffentlicht wichtige Informationen auf ihrer Website unter willkommen-in-falkensee.org Die Unterkunftsbörse in Falkensee ist erreichbar über die Email-Adresse: fluechtlinge-willkommen-in-falkensee@web.de Der Seniorenbeirat hat in Kooperation mit dem ASB Falkensee ein regelmäßiges offenes Treffen organisiert. Ab dem 13. März findet es jeden Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Ruppiner Straße 15 statt. Dort können sich sowohl Menschen aus der Ukraine miteinander austauschen, als auch Gastgeber und -geberinnen. Informationen vom Landkreis können unter ukrainehilfe@havelland.de erfragt werden. Dort können sich auch Menschen mit russischen oder ukrainischen Sprachkenntnissen melden, die helfen möchten.

Für sie war gleich klar, dass die beiden so lange bleiben dürfen, wie sie möchten. Inzwischen sind auch die Eltern und der Bruder der Mutter in Richtung Falkensee unterwegs. „Sie kommen direkt bei uns in der Umgebung unter. Das ist für die Familie sehr schön, dass sie dann so nah beieinander wohnen. Die Bereitschaft der Menschen in Falkensee, ihre Türen zu öffnen, ist riesig zurzeit. Das finde ich wirklich klasse“, sagt Loll.

Von Leonie Mikulla