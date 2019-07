Spandau

Olaf Höhn, Inhaber der Florida-Eis-Manufaktur, hat sich dem Umweltschutz verschrieben. Wie ernst er das meint, zeigte sich Donnerstag vor der Eisdiele gegenüber vom Spandauer Rathaus. Höhn stellte den weltweit ersten elektrischen Tiefkühl-Lkw vor: „Meine Leidenschaft gehört nun mal der Umwelt. So habe ich mich entschlossen, ein Fahrzeug entwickeln zu lassen, das nicht nur elektrisch fährt, sondern auch per Speicher kühlt.“

Strom aus der eigenen Fotovoltaik-Anlage

Künftig wird das Auto auf dem Betriebsgelände am Spandauer Zeppelinpark mit Strom aus der firmeneigenen Fotovoltaik-Anlage aufgeladen. Gleichzeitig sorgt ein Kompressor mit minus 30 Grad Celsius im Inneren des Wagens für ein ideales Klima, wenn die fast 30 Eissorten fast lautlos schnurrend in ganz Berlin ausliefert werden.

Deutsche Autoindustrie hat immer vertröstet

Entwickelt wurde die neuartige Technologie von einem Forscherteam des Fraunhofer Instituts Dortmund, der Fachhochschule Fulda und der Technischen Universität Berlin, unterstützt vom Bundesumweltministerium. „Leider ist es mir nicht gelungen, hierzulande etwas Umweltschonendes zu kaufen, das zu meinen Unternehmungen passt“, sagte Olaf Höhn. Die Manager der deutschen Autoindustrie vertrösteten den unermüdlichen Ingenieur „auf später“. Außerdem wären deren Produkte viel zu teuer geworden.

Die Lösung kam aus dem Osten, aus China. Da stimmte offenbar nicht nur der Preis: „Die Leistungsdaten waren okay, und mein Kühlsystem passte dazu“, so der Florida-Eis-Chef, der mittlerweile als Vorbild in Umweltschützer-Kreisen gilt.

Florida-Eis-Chef Olaf Höhn. Quelle: Hans-Peter Theurich

Er hält Referate, berät die Bundesregierung als Experte und unterstützt die internationale Bewegung von Schülern „ Fridays for Future“ auf Demonstrationen.

Ausreichend Zapfsäulen für Strom sind möglich

Olaf Höhn wäre nicht ein passionierter Problemlöser in Sachen Klimaschutz, wenn er sich nicht auch Gedanken über die Ladestationen gemacht hätte. „Ich bin sicher, dass es Tausende von Zapfsäulen für Strom geben könnte, wenn man dahin geht, wo er ist. Nämlich an alle Masten, mit Leitungen für Bahnen. Mit Eisenbahn und Straßenbahnen haben wir 25000 Masten. Das reicht für ein flächendeckendes Netz, wenn etwa 30 Prozent Elektro-Autos in Deutschland fahren.“ Der coole Eiswagen hat kaum Nachteile. Er wird sicher wartungsintensiver sein als der Vorgänger.

Bald ohne Kohlendioxid

Pläne für weitere Projekte sollen bei Florida-Eis bald realisiert werden: Weg von Plastikbechern. „Eine Herausforderung für uns“, sagte Björn Höhn, Biologe und Marketing-Chef der Firma. Außerdem soll die Eiscreme bald nicht nur CO2-neutral, wie jetzt schon, sondern sogar CO2-frei produziert werden. Wasser in der Produktion einzusparen, ist ein weiteres Thema für die Strategen.

Bei diesen umweltschonenden Aussichten schmecken die Produkte von Florida gleich noch mal so gut. Natürlich auch das vegane Fruchteis.

Von Judith Meisner