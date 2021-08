Es fehlt an Stahl: Brückenbauarbeiten auf L 20 bei Falkensee dauern länger

Falkensee

Seit Mitte Mai wird inzwischen an der Eisenbahnüberführung auf der Landesstraße 20 zwischen der Stadt Falkensee und der B- 5-Anschlussstelle in Fahrtrichtung Seeburg gebaut. Die Firma Strabag führt im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen Instandsetzungsarbeiten auf der viel befahrenen Brücke aus. Neben der Erneuerung des Fahrbahnbelags, wird zugleich die Fahrbahnübergangskonstruktion instand gesetzt.

Bis Anfang Juni war die Brücke aufgrund der Bauarbeiten voll gesperrt. Anschließend wurde eine halbseitige Sperrung eingerichtet, an welcher der Verkehr an den parallel fortlaufenden Bauarbeiten auf der Brücke vorbeigeführt wird. Bis 27. Juli sollten die Arbeiten laut ursprünglicher Aussage des Landesbetriebs abgeschlossen und damit verbunden die Sperrung aufgehoben sein. Gebaut wird unterdessen auch in der ersten Augustwoche nach wie vor. Das stellt die Verkehrsteilnehmer vor allem deshalb auf die Geduldsprobe, weil sich damit auch die prekäre Zufahrtssituation im Süden der Gartenstadt um etliche weitere Tage verlängert. Denn die vom Landesbetrieb für die Zeit der Bauarbeiten als Umgehungsstrecke ausgewiesene Potsdamer Straße, die parallel zur L 20 verläuft, ist seit einigen Wochen aufgrund von Baumaßnahmen der Stadt Falkensee vollgesperrt.

Lieferengpässe beim Material sorgen für Verzögerung

Ursache für die Verzögerung der Fertigstellung der Eisenbahnbrücke sind laut Landesbetrieb Lieferengpässe beim Material, wie Pressesprecher Steffen Streu auf MAZ-Nachfrage mitteilt. „Voraussichtlich in dieser Woche wird der Engpass beseitigt“, kündigt er an. „Wir sind leider auch von den derzeitigen Lieferengpässen der Industrie betroffen. Der Stahl für die Brückengeländer konnte nicht rechtzeitig geliefert werden. Das bedeutet, es stehen dort Behelfsgeländer“, so Streu. Er kündigte zudem an, dass es im September weitere Nacharbeiten an dem Brückenwerk geben werde. Diese seien „mit tageweisen Einschränkungen wie halbseitigen Sperrungen“ verbunden.

Von Nadine Bieneck