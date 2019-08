Falkensee

Von A wie Aquafit bis Z wie Zumba – der 28. September wird ein ganz sportlicher in Falkensee. Dann beteiligt sich die Stadt zur Europäischen Woche des Sports an der Aktion #BeActive. Orte aus 42 Ländern machen mit.

Motto „Wir bewegen Falkensee “

In Falkensee findet ein bewegtes und bewegendes Sportfest statt. An etwa 20 Activity-Points können Besucher zuschauen oder mitmachen. Unter dem Motto „Wir bewegen Falkensee“ haben sich dafür viele Mitmacher zusammengefunden. Die organisatorischen Fäden laufen beim TSV Falkensee zusammen, die Projektleitung liegt bei Isabell Thräne.

Siegprämie eingesetzt

Vom TSV kam der Anstoß, diesen Tag auch in Falkensee zu einem Fest für den Sport zu machen. Ganz viel läuft da über das Ehrenamt. Und weil aber doch einige Kosten entstehen, setzt die Stadt Falkensee ihre Siegprämie des Titels „Sportlichste Stadt im Land Brandenburg 2018“ ein. 5000 Euro sind das.

Bühnenprogramm und Showkämpfe

Auf dem Campusplatz gibt es am 28. September ein Bühnenprogramm und Showkämpfe. In den Hallen und auf den Plätzen der verschiedenen Sportvereine stellen diese sich vor. Auch Schulen machen mit. Das reicht vom Einradfahren, Yoga, Nordic Walking, Tanz, Fußball, Hockey, Klettern, Karate bis zum Smoothie-Radeln.

Saftradeln bei der Barmer

Diese Disziplin hat die Barmer erfunden, dabei muss man auf dem Rad strampeln, um die nötige Energie für den Saftmixer zu erradeln. Anstrengung, Spaß und Genuss sind hier aufs Beste verbunden.

Anregungen für Sportmuffel

Und das ist auch der Ansatz dieses Tages: Lust machen auf Bewegung. „Wie bekommen wir die Leute vom Sofa runter, hin zur eigenen Bewegung, sei es im Verein oder auch ganz privat alleine oder mit Freunden“, beschreibt Birgit Faber, Geschäftsführender Vorstand des TSV, die Eingangsfrage des BeActive-Tages. Europaweit werden Übergewicht, Bewegungsmangel und Folgeerkrankungen beklagt. „Oft fehlen Zeit, Lust oder die Idee, aktiv zu werden“, sagt Birgit Faber, der BeActive-Tag soll und kann da Anregungen geben.

Mit Kraft und mit Eleganz

An etwa 20 Punkten im Tag – vom Aquafit über die Turnhalle der Kantschule bis zum Activewell-Studio oder zum Sportplatz am Rosentunnel – ist etwas los. Showbetontes Tanzen in Kostümen oder besser Muskelpower zeigen beim Kraftsport? Oder gleich an der Challenge von den 1000 Liegestützen in einer Stunde teilnehmen? Oder besser erst mal nur zuschauen? Alles ist dann möglich an dem bunten Tag des Sports, der am Abend mit einem Fest auf dem Campusplatz endet.

Eintritt ist nicht zu zahlen, anmelden muss sich keiner. Die Veranstalter wollen die Falkenseer (gerne auch die Dallgower oder Schönwalder) animieren, sich an dem Tag neugierig auf den Weg zu machen.

Das Programm wird in den nächsten Wochen noch im Detail vorgestellt, wenn die Flut der Wahlplakate verschwunden sein wird, wird es auch eigene Plakatwerbung für das Ereignis im Stadtbild geben.

Von Marlies Schnaibel