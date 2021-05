„Es würde ihnen gefallen. Es ist genau ihr Ort“, sagte Schwiegertochter Birgit Faber am Dienstag voller Überzeugung. „Es“, das war der Faberweg im Herzen der Stadt, zwischen Bahnhofstraße und Akazienhof. Nach Jahren des Ringens wurde der Weg zum Gedenken an das bei einem Anschlag 2016 in Istanbul ums Leben gekommene Ehepaar aus Falkensee nun offiziell eingeweiht.