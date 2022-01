Fahrerflucht in Falkensee nach Unfall mit Mädchen

Falkensee

Am Dienstag um 7.45 Uhr soll ein Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin mit einem dunklen Geländewagen (Pkw) eine Schülerin in Falkensee Ecke Spandauer Straße/Leibnizstraße angefahren haben. Danach hielt der Pkw noch kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort. Das Mädchen befand sich auf dem Schulweg und überquerte die Fahrbahn an einer Ampel. Nach dem Zusammenprall mit dem Auto begab sich das verletzte Mädchen noch in die Schule und berichtete einer Lehrerin vom Unfall.

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht in Falkensee

Diese verständigten einen Erziehungsberechtigten und beide begaben sich dann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Nachmittag meldete das Mädchen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten den Unfall in der Polizeiinspektion in Falkensee, hier wurde die Unfallflucht zu Protokoll aufgenommen. Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei ist, wer den Unfallwagen gefahren hat, wie der Unfallhergang war und wie das genaue Kennzeichen des Geländewagens lautet.

Zeugen des Unfalls in der Spandauer Straße gesucht

Wer Hinweise zum Unfallhergang am 25. Januar gegen 7.45 Uhr, zum verursachenden PKW oder zu der Identität des unbekannten Fahrzeugführers machen kann, melde sich bitte bei der Polizeiinspektion Havelland unter 03322/2750 oder im Internet unter polbb.eu/hinweis.

Von MAZonline