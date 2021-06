Falkensee

Am Dienstagabend meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass am frühen Abend sein Fahrrad in der Poststraße in Falkensee entwendet wurde. Nun hat er den mutmaßlichen Dieb mit seinem Fahrrad gesehen und diesen gestellt.

Der Anrufer konnte einen Eigentumsnachweis vorlegen. Gegen den jugendlichen Täter wird nun wegen des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Von MAZonline