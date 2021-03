Fahrradklimatest: Radler geben Falkensee schlechte Noten

Falkensee

Für ganz Deutschland führte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) im Herbst 2020 seine alle zwei Jahre stattfindende Befragung zum ADFC-Fahrradklimatest durch. 279 Falkenseer nahmen an der Umfrage teil, fast 50 weniger als noch im Jahr 2018 mit 327 Teilnehmern. Mit einer Gesamtnote von 4,23 verbesserte sich die Gartenstadt allerdings im Vergleich zum letzten Fahrradklimatest. 2018 lag der Notendurchschnitt – vergleichbar mit dem Schulbenotungssystem – noch bei 4,3.

Gartenstadt kommt abgeschlagen im hinteren Drittel ins Ziel

Im Vergleich aller teilnehmenden Städte mit einer Größe von 20 000 bis 50 000 Einwohner liegt Falkensee beim Fahrradklima-Stimmungsbarometer seiner Einwohner auf einem abgeschlagenen 335. von insgesamt 415 Plätzen. Zum Vergleich: Platz 1 belegt die hessische Stadt Baunatal mit einer Gesamtnote von 2,39.

Der ADFC schlüsselt auf seiner Website die Umfrageergebnisse für jede teilnehmende Stadt auf. Die besten Noten vergaben die Gartenstädter in ihrer Heimatstadt in den Bereichen „Radfahren durch Alt und Jung“ (Note 2,8), „Erreichbarkeit des Stadtzentrums“ (3,0), „Zügiges Radfahren“ (3,3) und „Geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung“ (3,3). Überdurchschnittlich schlecht hingegen wurde Falkensee in den Bereichen „Öffentliche Fahrräder“ (5,3), „Breite der Wege für Radfahrer/innen“ (5,0), „Fahrraddiebstahl“ (4,9), „Führung an Baustellen“ (4,9), „Ampelschaltungen für Radfahrer/innen" (4,8), „Fahren im Mischverkehr mit Kfz“ (4,8) sowie „Oberfläche der Wege für Radfahrer/innen“ (4,7) und „Falschparkerkontrolle auf Radwegen“ (4,7) bewertet.

Stadt erarbeitet gegenwärtig Radverkehrskonzept

Für die Verwaltung dürften die Ergebnisse des Fahrradklimatests als Wegweiser und Hilfestellung bei der Erarbeitung und Umsetzung des Radverkehrskonzepts dienen.

Die ausführlichen Ergebnisse des ADFC-Fahrradklimatests 2020 sind online einsehbar unter: fahrradklima-test.adfc.de/ergebnisse

Von Nadine Bieneck