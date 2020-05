Fahrschulen mit Existenzangst und Ausbildungsstau

Falkensee

Brandenburgs Fahrschulen stehen trotz Wiederaufnahme des Schulungsbetriebes vor großen Existenz-Sorgen. Der Grund ist eine Verordnung des Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung in Potsdam, die besagt, dass der Verkehrsunterricht in den Fahrschulen unabhängig von der Raumgröße vorerst nur mit fünf Schülern stattfinden darf.

„Das ist nicht zu leisten, das bringt uns um unsere Existenz“, sagte Volker Beckmann, Besitzer der Falkenseer Fahrschule Beckmann, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert.

Brandenburgs Verordnungen bringen Fahrschulen in Existenznöte: Volker und Mareike Beckmann vor ihrem Betrieb in Falkensee . Quelle: Ulrich Hansbuer

In seiner Fahrschule in der Spandauer Straße hält Beckmann einen 80 Quadratmeter großen Schulungsraum vor. Unterrichteten er und seine Mitarbeiter dort bis zum coronabedingen Lockdown am 17. März bis zu 30 Schüler, so hatte er gerechnet und mit Tochter Mareike ausgemessen, dass ein Lehrbetrieb nach Wiederaufnahme des Betriebes unter Berücksichtigung der Hygieneregeln mit zwölf bis fünfzehn Schülern nun möglich wäre. „Ich bin für Hygieneregeln, bin für Abstand – aber eine Schulung nur mit fünf Fahrschülern ist nicht zu bezahlen, führt auch zum Ausbildungsstau“, sagte Beckmann.

Masketragen beim Fahren

Auch wenn das Masketragen jetzt beim Fahrunterricht Pflicht ist, obwohl Fahrzeuglenker maskenfrei unterwegs sein sollten und auch die Doppelstreife im Polizeiwagen oben ohne fährt – für alle Maßnahmen bringt Fahrlehrer Beckmann, der selbst zur Risikogruppe gehört, viel Verständnis mit.

Familienbetrieb durch Krise geführt

Denn, eigentlich ist er mit seinem Familienbetrieb bisher noch recht gut durch die Krise gekommen. Durch Rücklagen, eine Versicherung, die den Stillstand des Fuhrparkes übernahm, durch einen verständnisvollen Vermieter und die Möglichkeit der Kurzarbeit wurde die Zeit ohne eine einzige Einnahme bisher überbrückt. Und auch die Fahrschüler hatten bisher nur den Zeitverlust zu verkraften. „Doch in Zukunft müssten wir aufgrund dieser Verordnung höhere Preise nehmen, die keiner mehr bezahlen kann und will“, meinte Volker Beckmann.

Brandenburger Ausnahme

Von daher kam es ihm wie ein „Schildbürgerstreich des Ministeriums“ vor, als er las, dass er in Zukunft nach der neuen Verordnung nur noch fünf Fahrschüler in seinem großen Raum unterrichten dürfe. „In vielen Fällen gibt es andere Regelungen, Beispiel Abitur oder selbst bei der Dekra-Prüfung unserer Fahrschüler“, erklärte der 62-jährige Fahrlehrer. Außerdem sei solch eine Bestimmung nur im Bundesland Brandenburg ergangen, sonst nirgends.

Kein kostendeckendes Arbeiten möglich

Falls Brandenburgs Fahrschulen sich nicht an die Regelungen aus Potsdam halten, drohen ihnen Regressforderungen und der Entzug der Zertifizierung. „Die angefangenen Maßnahmen und Kurse können so nicht kostendeckend weitergeführt werden“, erläuterte Mareike Beckmann, die das Geschäft demnächst vom Vater übernehmen wird.

Gespräch mit Staatssekretär

Auch ein Gespräch des Fahrlehrer-Verbandes Brandenburg am 14. Mai im Ministerium mit Staatssekretär Rainer Genilke führte zu keinem anderen Ergebnis. Mit den Argumenten, die Verordnung müsse bis zum 5. Juli bestehen bleiben, es sei zu aufwendig, die Verordnung neu zu überarbeiten, wurden Brandenburgs Fahrschulen nach Hause geschickt.

Eine weitere Verordnung, die die Fortführung des digitalen Unterrichtes nach der Wiederaufnahme des Schulungsbetriebes verbot, sorgte unter Brandenburgs Fahrschulen ebenso für Kopfschütteln und Unverständnis. „Warum gibt es die Verordnung nur in Brandenburg?“ , fragte sich nicht nur Beckmann. In Brandenburgs Verkehrsministerium war aufgrund des langen Wochenendes keiner zu einer Stellungnahme zu erreichen.

Von Ulrich Hansbuer