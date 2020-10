Falkensee

Schokolade macht glücklich - doch das ist nur die halbe Wahrheit. „Vor fast 20 Jahren verpflichtete sich die Schokoladenhersteller dazu, gefährliche Kinderarbeit auf Kakaoplantagen in Westafrika zu bekämpfen“, erzählt Bettina Hegewald vom Weltladen in Falkensee: „Doch das Gegenteil ist der Fall. Minderjährige Kinder verspritzen immer noch Pestizide, jäten Unkraut mit Macheten und tragen schwere Säcke.“

Argumente für fairen Handel

Darüber will Bettina Hegewald mit Eva Hoffmann, Carola Evard und Annette Schwinge mit einer Ausstellung aufklären und damit zu mehr fairen Handel im Havelland aufrufen. Das neue Weltladen-Team übernahm das Geschäft im Februar, kurz bevor Corona es ausbremste. jetzt hat der Laden wieder geöffnet.

In der Elfenbeinküste und in Ghana würden 2,26 Millionen Kinder unter schlimmen Bedingungen in der Kakao-Produktion tätig sein, auch die 215 Millionen Dollar, die von den großen Kakao- und Schokoladen-Unternehmen zur Bekämpfung der Kinderarbeit investiert worden sind, kämen auf den Kakaoplantage nicht an, weiß die Leiterin des Weltladens. „Wir wollen aufklären, woher die Schokolade kommt, über die Methoden des Kakao-Anbaus berichten, das Leben der Produzenten beleuchten und zu fairem Handel am Beispiel Kakao aufrufen“, sagt Bettina Hegewald.

Die Falkenseer Kakaokiste. Quelle: Ulrich Hansbuer

Dabei geht es den Mitarbeitern des Falkenseer Weltladens, die zumeist ehrenamtlich tätig sind, vor allem darum, wie sie es sagen, „eine Lebensmittelwertschätzung der Kakaobohne“ wieder zu erreichen. Das Getränk der Götter, wie Kakao auch genannt wird, soll dabei wieder mit mehr Sinnes-Genuss zu sich genommen werden. „Wenn man sich bewusst wird, woher diese Frucht kommt, mit wie viel Mühe sie geerntet wird - dann kann der Konsument sie auch wieder mehr genießen“, sagt die Leiterin des Ladens.

Info-Material für Schulen

Bettina Hegewald hat zum Thema „ Kakao und fairer Handel auf der Welt“ auch Unterrichtsmaterialien zusammengestellt. Im Weltladen steht eine Kiste mit Informationsmaterial, eine Kakaofrucht liegt zum Anfassen bereit und an den Fenstern hängen sieben Plakatstationen, auf denen der Weg der Kakaobohne zum Konsumenten aufgezeichnet ist.

In der Dunker-Oberschule in Rathenow hielt Bettina Hegewald letztens eine Stunde vor Schülern, auch andere Schulen können sich bei ihr melden. „Wir haben für jede Altersgruppe entsprechende Unterrichtsmaterialien zusammengestellt, um das Thema den Kindern und Jugendlichen näher zu bringen“, erzählt Bettina Hegewald.

Widersprüche der Konsumwelt

Es sei einer der unangenehmsten Widersprüche in der westlichen Konsumwelt, dass Schokolade in der westlichen Welt an Kinder einfach verschenkt wird und am anderen Ende der Welt zur Ausbeutung von Kindern führt.

Auch wenn die Tasse Bio-Kakao aus Sao Tome und die Tafel Schokolade aus Paraguay um 30 Prozent teurer sind. „Der finanzielle Aufwand würde sich lohnen, weil dadurch Kinderarbeit verhindert werden könnte“, sagt Carola Evard aus dem Weltladen-Team. Auf der Hitliste der beliebtesten Schokoladensorten würde auch bei der fair gehandelten Ware mit großem Abstand die Milch- und Vollmilchschokolade vorne mit 47 Prozent, gefolgt von Nougat-Schokolade und Bitter- wie Zartbitterschokolade liegen. Dabei schmeckt dann fair gehandelte Schokolade besser, finden sie im Weltladen.

