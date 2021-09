Falkenhagen: Touristenmagnet und Herz Falkensees

Falkensee

Betrachtet man die Fläche, ist Falkenhagen das mit Abstand größte Wohngebiet Falkensees. 1336 erstmals urkundlich erwähnt, erstreckt es sich von den Falkenhagener Alpen im Norden, bis zum Sportpark an der Rosenstraße im Süden.

Von Westen reicht es von der Baumgrenze zu Waldheim und Falkenhain bis zum Falkenhagener See und dem Ortsausgang nach Berlin im Osten. Einzig Seegefeld ist gut 70 Jahre früher urkundlich erwähnt worden, und bildete die zweite Keimzelle für das heutige Falkensee.

Damals trennte Falkenhagen und Seegefeld ein von West nach Ost verlaufender Wassergraben, von dem heute nur noch wenige Abschnitte an der Oberfläche zu sehen sind. Auch durch diese Trennung wurde die eigenständige Entwicklung Falkenhagens gefördert. Bis heute haben Falkenhagen und Seegefeld jeweils eine eigene Kirchengemeinde.

„Je nachdem, ob man nördlich oder südlich des Grabens wohnte, ging man in die Kirchengemeinde nach Falkenhagen oder Seegefeld“, erklärt Gabriele Helbig, Leiterin des Museums der Stadt Falkensee, das sich unweit des Rathauses und damit ebenfalls in Falkenhagen befindet.

Gabriele Helbig leitet seit 1997 das Museum und Galerie Falkensee. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Der auffällige Fachwerkbau beherbergt Kunst- und Historik-Ausstellungen, die sich vordergründig mit der Gartenstadt befassen. Anfang des 20. Jahrhunderts stand das Gebäude noch in der Altstadt Spandau und wurde auf Geheiß seines Besitzers, einem Spandauer Zimmermeister, nach Falkenhagen versetzt.

Im Jahr 1983 wurde es unter Denkmalschutz gestellt. Knapp zehn Jahre später eröffnete das Heimatmuseum hier sein Pforten und beherbergt heute beispielsweise archäologische Funde aus dem Havelland ein Zeitungsarchiv und eine Kunstsammlung. Außerdem zeigt die Galerie im Erdgeschoss wechselnde Kunstausstellungen mit lokalem Bezug.

Der Falkenhagener Anger mit der Kirche und dem „Haus am Anger“ in dem es zahlreiche Angebote im kunstschaffenden Bereich gibt. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Der älteste Teil Falkenhagens ist um den Falkenhagener Anger zu finden. Das Haus am Anger, welches einst als Schulgebäude gebaut wurde, die Kirche und das nur wenige hundert Meter entfernte Rathaus sind eindeutige Hinweise auf eine Art Startpunkt des heutigen Wohngebietes Falkenhagen. Das Haus am Anger bietet mittlerweile seit 30 Jahren künstlerische und handwerkliche Angebote und ist seit 2015 anerkannte Jugendkunstschule des Landes Brandenburg.

Unmittelbar am Anger wohnt Karsten Kurda. Ihn zog es 1994 aus Berlin in die Gartenstadt. Seit seinem Umzug aus der Großstadt vermisst er nichts: „Wir haben hier im Umkreis so ziemlich alles, was man braucht, egal ob es Ärzte, Schulen oder Restaurants sind, sodass man nicht einmal unbedingt ein Auto bräuchte. Auch, dass wir hier immer noch ein Kino bei uns haben ist beachtlich.“

Die Stadt bietet zahlreiche Freizeitangebote. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Dem 55-Jährigen ist sein historischer Wohnort am Anger und der Kirche sehr wohl bewusst. Er beteiligt sich in regelmäßigen Abständen am Schließdienst für die Kirche, dessen Tür tagsüber für Besucher offen steht. Mit seinen zwei Hunden müsse er sowieso morgens und abends eine Runde raus, dann schließt er das Kirchengebäude auf und wieder zu. Die Verantwortung für diesen Schließdienst gehe zwischen den Nachbarn hin und her, die am Anger leben.

Viele Radtouristen im Sommer

Auch für Nicht-Ortsansässige bietet der Anger einen Platz zum Erholen. Im Frühling und Sommer sieht man zahlreiche Rennrad Fahrer am kreisrunden Gewässer Rast machen. Birgit Reibsch kommt mit ihrem Mann teilweise mehrmals in der Woche von Glienicke-Nordbahn etwa 40 Kilometer auf ihren E-Bikes nach Falkensee geradelt.

„Wir kennen alle Bänke um den Anger und wechseln sie je nach Tages- und Jahreszeit“, erzählt die 54-Jährige. In der großen Thonke-Bäckereifiliale an der angrenzenden Kreuzung hat das Paar mittlerweile seinen Stammbäcker in Falkensee gefunden.

An der Kreuzung der Falkenhagener und der Schönwalder Straße finden sich im nahen Umkreis das Rathaus, der Anger und die Feuerwache Falkensees. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Nur einen Katzensprung entfernt von der geschäftigen Straßenkreuzung am Bäcker wohnt Vanessa Schmidt-Krüger. Die Berlinerin lebt seit 2001 in Falkensee und versorgt sich gerade am „Rathaus Bistro“ mit ihrem Mittagessen. Sie betreibt seit Jahren Kampfsport bei den Falkenfightern.

Der Verein trainiert auch in der alten Turnhalle der Immanuel-Kant-Gesamtschule, die nur etwa 15 Minuten zu Fuß entfernt liegt. „Natürlich sind wir froh über den Hallenplatz, allerdings ist die Sporthalle an der Gesamtschule schon ziemlich marode. Letztens mussten wir bei Regen in der Halle schon Eimer aufstellen“, klagt sie.

Falkensee von Oben. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Von Kirche und Anger aus wuchs Falkenhagen vor allem nach Norden und Westen bis zu seiner heutigen Größe massiv aus. Der Teil im Norden Falkenhagens, zwischen den Falkenhagener Alpen und dem Gebiet um das heutige Waldbad wurde erst relativ spät besiedelt. Auf Karten aus den 1920er-Jahren fehlen hier beispielsweise noch immer Straßennamen, was auf eine dünne bis fehlende Besiedelung schließen lässt.

Etwas weiter östlich entstand um 1898 die „Kolonie Falkenhagen See“, benannt nach dem gleichnamigen Falkenhagener See, zu dem sich 1939 der „Neue See“ gesellte, da man für den Bau einer S-Bahn-Trasse eine große Menge an Aushub benötigte. Die beiden Gewässer sind weitestgehend durch einen etwa zehn Meter breiten Damm getrennt, und nur durch einen schmalen Kanal miteinander verbunden.

Auf dem Falkenhagener See kann mit Tretbooten gefahren werden. Baden ist hier verboten. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Noch heute ist der See nicht nur für Ortsansässige ein beliebtes Ausflugsziel, weiß Donato Bellomo, Betreiber des Eiscafé Seepavillon, das sich dort befindet, wo die beiden Gewässer aufeinander treffen.

Der aus Süditalien stammende Bellomo betreibt seit 1999 das Eiscafé und wohnt seit 2013 selbst unweit seines Arbeitsplatzes. „Wir haben uns mittlerweile eine Menge Stammgäste aufgebaut, letztens war sogar eine Familie aus Potsdam hier, die extra wegen unserer Pizza hergekommen ist“, erzählt er stolz.

Platz für Schulen und Schwimmbad

Bei der Größe des Wohngebietes ist es wenig verwunderlich, dass hier auch die meisten Schulen in der Gartenstadt ansässig sind. Mit dem Lise-Meitner-Gymnasium und der Immanuel-Kant-Gesamtschule, finden sich zwei weiterführende, mit der Erich-Kästner- und der Geschwister-Scholl-Grundschule zwei Grundschulen im Wohngebiet.

Unweit des Lise-Meitner Gymnasiums und der Erich-Kästner-Grundschule befindet sich das Waldbad Falkensee, dessen 700 Kubikmeter Wasserbecken auch von den umliegenden Schulen im Sportunterricht genutzt werden.

Ein Hauch von Ostsee

Fährt man vom Waldbad aus Richtung Ortsausgang im Norden, finden sich in den Falkenhagener Alpen zwei besondere Berge im sonst so flachen Falkensee. Für einen Hauch von Ostsee sorgt hier der Sand auf dem Scheinwerferberg, den viele Falkenseer im Sommer zum Entspannen und im Winter zum Rodeln nutzen.

Die Bogendüne aus hellem und feinkörnigem Kies entstand laut dem Verein für die Geschichte Berlins in der Kaltzeit vor etwa 16 000 bis 18 000 Jahren. Seinen Namen bekam die Düne durch die Platzierung eines Flak-Scheinwerfers zur Flugzeugsuche am Himmel während des zweiten Weltkrieges.

Der Mount Solar versorgt schätzungsweise bis zu 560 Haushalte mit grünem Strom. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Nur etwa einen Kilometer vom Scheinwerferberg entfernt zeigt sich eine weniger zum Verweilen einladende, aber nicht minder spannende Erhebung. Der Mount Solar ist ein alter Deponieberg, auf dessen Ost- Süd- und Westseite knapp 7500 Solarpanele angebracht sind und so der sanften Erhebung eine neue Nutzungsmöglichkeit geben.

Etwa 560 Haushalte können laut Schätzung mit Strom von der Anhöhe versorgt werden, die so ihren Teil dazu beiträgt, dass in den tausenden Haushalten der Gartenstadt nie die Lichter ausgehen.

Von Max Braun und Marcus J. Pfeiffer