Falkenhain: Das Kulturhaus als Begegnungszentrum mitten im Wohngebiet

Als das Kulturhaus „Johannes R. Becher“ in Falkenhain am 1. Juni dieses Jahres wieder öffnen durfte, war auch bei Tania Bürger die Erleichterung groß. Sie hatte die Leitung der Einrichtung zum 1. September vergangenen Jahres übernommen – in einer schwierigen Zeit. Veranstaltungen waren zu dem Zeitpunkt wegen Corona nicht mehr möglich. Zumindest die Gruppen wie der Handarbeitszirkel oder die Computerfreunde konnten sich noch treffen. Ab 1. November war dann aber ganz zu.

„Wir hatten bis Mai geschlossen“, sagt die Leiterin, die das Kulturhaus zwischenzeitlich 2018 als Mitarbeiterin für acht Monate im vollen Betrieb erlebte. „Alle haben sich gefreut, dass wir wieder öffnen konnten, keine der Gruppen ist weggebrochen. Viele haben telefonisch nachgefragt, wann es wieder losgeht. Das zeigt, welchen Stellenwert dieses Haus hier in Falkenhain und darüber hinaus hat“, sagt sie.

Das Testament von Erna Offeney

Übernommen hatte sie im Vorjahr ein Haus mit einer großen kulturellen Tradition. Einst lebte in der Villa Erna Offeney. Sie war vieles: Schauspielerin, Klaviervirtuosin, Sängerin, Tänzerin und Schnellmalerin. Und sie galt vielen als schillernde Persönlichkeit. Ihr Anliegen war es, Menschen zusammenzubringen, die ein Interesse an Kultur haben. Und sie tat dies bis zu ihrem Tod im Jahr 1977. Unter dem Dach des Kulturbundes der DDR leitete sie in ihren Wohnräumen den Klub „Johannes R. Becher“. In ihrem Testament verfügte sie, dass die Villa an die Stadt geht – unter einer Bedingung: Sie sollte weiterhin für die Kultur genutzt werden, und das geschieht auch bis heute. Die Stadt ist Träger und unterhält das Haus.

Leiterin Tania Bürger. Quelle: Andreas Kaatz

Wenn nicht Corona herrscht, treffen sich in dem Haus viele Gruppen. Der Computerclub ist dort ebenso anzutreffen wie der Frauen-, der Gemischte und der Kammerchor, der Handarbeits- und der Tanzzirkel oder die Schreibwerkstatt. Die Theatergruppe hat dort ebenso ihr Domizil wie der Zeichenkurs. Geleitet wird dieser von Udo Bolinski. „Den Kurs gibt es seit fast 20 Jahren, über zehn Jahre sind wir schon hier im Haus“, so Bolinski, der froh ist, dass es nach der langen Pause kürzlich wieder losgehen konnte.

Förderverein ist eine Stütze

Der Zeichenkurs findet einmal in der Woche statt, freitags ab 17 Uhr. Die jüngste Teilnehmerin ist acht Jahre alt, der älteste 72. „In der Corona-Zeit konnten wir uns gar nicht treffen“, so Bolinski. Er ist autodidaktischer Künstler. „Das hier ist mein Leben, ich möchte mein Wissen weitergeben. Im Grunde kann fast jeder zeichnen lernen“, ist er überzeugt. Neue Schüler sind jederzeit gern gesehen.

„Der Förderverein des Kulturhauses ist eine große Stütze“, sagt Tania Bürger. Er führt auch Veranstaltungen durch, sorgt für die gastronomische Betreuung. Dazu gehört in normalen Zeiten unter anderem das Familiensommerfest. Hofkonzerte, Lesungen, Theatervorstellungen oder das Filmfestival der Generationen werden ebenfalls durchgeführt.

Erste Lesung im November

„9000 Besucher kommen sonst jedes Jahr ins Kulturhaus“, erzählt die Leiterin. „Es ist ein Begegnungszentrum, ein sehr kommunikativer Ort. Die Menschen kommen immer gerne hierher. Es ist eine beliebte öffentliche Anlaufstelle in Falkenhain“, weiß sie. Die Gruppen liegen ihr sehr am Herzen. „Man kennt die Leute, wir haben ein gutes Verhältnis“, so Tania Bürger.

Nun hofft sie, dass nicht wieder eine so lange Pause eintritt, dass die Zeit der kurzfristigen Planungen vorbei ist. „Wir machen sonst Halbjahresprogramme. Aufgrund von Corona ging es diesmal aber nur von Verordnung zu Verordnung. Wir mussten sehr vorsichtig planen“, blickt sie auf die vergangenen Monate zurück.

Froh war sie, als im August mit „Lillys Gaumenkitzel“ die erste Veranstaltung nach langer Zeit, ein Kabarett-Programm, im Garten stattfinden konnte. Selbst das Wetter spielte mit. Der für den 24. Oktober geplante Liederabend „Der Mond kommt still gegangen“ musste indes abgesagt werden. Am 7. November ist eine musikalische Lesung mit dem Kalliope-Team unter dem Titel „Thomas Mann und der Lindenbaum“ geplant. Karten gibt es nur im Vorverkauf im Kulturhaus.

