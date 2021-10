Falkenhain: Konditor Dirk Ziehm probiert gern mal was Neues aus

Falkenhain

Mit der Bäckerei Ziehm hat schon seit mehr als 60 Jahren ein echter Familienbetrieb seinen Sitz mitten in Falkenhain. Und auf diese Tradition ist Inhaber Dirk Ziehm stolz. Der 63-Jährige steht nach wie vor in der Backstube. „Es macht mir Spaß, mit den eigenen Händen das Brot zu formen“, sagt er. Die Rezepturen sind Eigenkreationen, immer wieder probiert er was aus.

1960 kamen seine Eltern aus Berlin ins Havelländische. „Sie hatten was Neues gesucht und sind in Falkensee gelandet“, sagt Dirk Ziehm. Sein Vater hatte dann eine Bäckerei und Konditorei im Gebäude des ehemaligen Cafés Brauner eröffnet, die Mutter arbeitete im Verkauf.

1984 den Abschluss als Konditor gemacht

Er selber lernte dann von 1974 bis 1976 Konditor beim VEB Backwaren Potsdam. 1984 hatte er den Abschluss als Konditormeister in der Tasche. „Mein Vater wollte, dass ich woanders lerne. Ich hätte auch Bäcker machen können, aber dann wäre es nicht möglich gewesen, später Konditorlehrlinge ausbilden zu dürfen“, begründet er seine Wahl. Umgekehrt ging dies jedoch. Die Fertigkeiten als Bäcker lernte er größtenteils bei seinem Vater. 1984 übernahm Dirk Ziehm dann den Betrieb von seinen Eltern.

In der Bäckerei Ziehm. Quelle: Andreas Kaatz

So wie heute sah es damals aber noch nicht aus am Standort in der Friedrich-Engels-Allee. Anfang der 80er-Jahre entstand ein Anbau in der Havelstraße, wo ab sofort der Verkauf erfolgte – gleich neben der Backstube. In den bisherigen Räumen betrieb sein Vater ein Café – bis er 1996 in Rente ging. „Dann sind wir nach vorne gezogen, weil es an der Straße doch lukrativer ist“, sagt er. Da gab es dann auch schon den Wintergarten. Mitte der 90er-Jahre eröffnete Dirk Ziehm zusätzlich noch eine Filiale in der Poststraße, die sehr gut läuft, wie er sagt.

Täglich wird Sauerteigbrot hergestellt

Die Wende hat der Betrieb gut überstanden. Neue Technik wie etwa Backöfen und Knetmaschinen wurden angeschafft, den ersten Ofen hat der Konditormeister nun schon wieder ersetzen müssen. Doch moderne Technik ist nur die eine Seite des Erfolges, vor allem setzt Dirk Ziehm auf Tradition und Kreativität im Angebot. Und dabei spielt auch noch die alte Knetmaschine von 1920 eine wichtige Rolle. „Damit stellen wir täglich unser Sauerteigbrot her. Mit der Maschine kann man den besten Teig machen. Die arbeitet so langsam, als wenn ein Mensch den Teig kneten würde. Deshalb ist das Mischbrot so beliebt“, sagt er.

Schon sein Vater und auch dessen Vater habe so gearbeitet. „Das Brot ist bekömmlich, hält sich lange und hat den Geschmack wie früher“, sagt der Bäckerei-Chef mit einem gewissen Leuchten in den Augen. Die Brote entstehen ebenso in Handarbeit wie die Brötchen. Rund 2000 Stück unterschiedlicher Sorten werden jede Nacht hergestellt. „Diese Handwerkskunst ist unsere Zukunft, damit können wir gegen die Industriebäcker bestehen“, ist er überzeugt und möchte auch die Neu-Falkenseer für seine Produkte begeistern.

Auch draußen kann man die Produkte von der Bäckerei Ziehm genießen. Quelle: Andreas Kaatz

16 Leute gehören zur Bäckerei

„Ich habe den Beruf von Anfang an immer gerne gemacht“, sagt der Handwerker und bekundet: „Ich habe Mehl im Blut“. Gerne probiert Dirk Ziehm auch was Neues aus. Nicht alles funktioniert, aber viele Produkte kämen gut an. „Der Kunde möchte auch mal überrascht werden.“ So gibt es jetzt seit Kurzem eine Bratapfel-Sahnetorte, die völlig neu entwickelt worden ist. Ebenso neu ist der Mohnkuchen, überzogen mit Nougatglasur.

Als einen Trumpf der Bäckerei sieht Dirk Ziehm sein Personal. 16 Mitarbeitende arbeiten im Betrieb, darunter fünf in der Backstube. „Wir haben super Kollegen, ich kann mich auf alle verlassen.“ Es seien gute Fachleute, die einst bei ihm gelernt haben. Manche sind schon mehr als 30 Jahre dort tätig. „Das zeigt mir, dass wir ein gutes Betriebsklima haben und dass sie ihren Beruf gerne ausüben“, sagt Dirk Ziehm. Vor Kurzem hat er den Montag als Schließtag wieder eingeführt. „Wir wollen damit den Stress ein wenig herausnehmen. So haben die Mitarbeiter wieder ein richtiges Wochenende“.

Nachfolge ist geklärt

Um die Nachfolge ist ihm nicht bange. Seine Tochter Belinda, die im Verkauf arbeitet, und sein Schwiegersohn werden die Bäckerei und Konditorei übernehmen. Romano Ziehm hat eben erst seinen Konditormeister gemacht, kam eigentlich aus einer ganz anderen Branche.

Kuchen und Gebäck der Bäckerei Ziehm stehen hoch im Kurs. Quelle: Andreas Kaatz

Mit der Übergabe hat es Dirk Ziehm aber nicht eilig. Noch macht es ihm nichts aus, dass er immer abends gegen 19 Uhr ins Bett geht, um 22.45 Uhr aufsteht und die ganze Nacht bis 5.30 Uhr arbeitet. Dass es in den zurück liegenden Jahrzehnten immer so gut geklappt hat, sei auch seiner Frau Maren zu verdanken. „Ohne sie wäre es nicht gegangen. Den Betrieb führen wir zusammen und treffen auch gemeinsam die betriebswirtschaftlichen Entscheidungen“, sagt er.

Alle Texte des Projekts „Falkensee hautnah“ gibt es online unter: falkensee.maz-online.de.

Von Andreas Kaatz