Falkenhain: Wie aus dem Keglerheim ein Vorzeige-Hotel wurde

Obwohl Michael Arneburg seit 2013 Inhaber des Hotels „Kronprinz“ ist, hat er in seinem „Haus“ noch nicht alles erkunden können. Er weiß wohl, dass das Zimmer Nummer 13 zu den kleinsten Hotelzimmern der Welt gehört und deshalb so gut wie nie vermietet wird. „Aber es ist mir ein Rätsel, warum für die anderen 26 Zimmer die Nummern von 86 bis 126 vergeben sind“, gesteht der 56-Jährige.

Aber das gehört zu den Dingen, die den Geschäftsmann nicht belasten. Er und sein 16-köpfiges Team haben in letzter Zeit vielmehr mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen gehabt. „Wir sind froh, dass es wieder losgegangen ist, wenngleich wir noch nicht in den Normalbetrieb übergehen können“, so Arneburg. Noch sind die Öffnungszeiten des Restaurants des Traditionshauses eingeschränkt (17 bis 22 Uhr), noch bleibt die Küche für Nichthotelgäste sonntags geschlossen. „Es lohnt sich sonst nicht, denn das Personal will bezahlt und frische Ware muss eingekauft und verkauft werden.“

Das Hotel Kronprinz. Quelle: Jens Wegener

Vom Himmelbett bis zum Metall-Modell

Als Michael Arneburg das Hotel „Kronprinz“ von der langjährigen Inhaberin Conny Henkel übernahm, hatte die noch kurz zuvor die obere Etage des Hauses umgebaut und aufgefrischt. „Trotzdem habe ich inzwischen eine sechsstellige Summe investiert“, erklärt Arneburg und zählt auf: „Heizung, Fußböden, Treppe, Ausstattung der Zimmer.“ Jedes Zimmer sieht anders aus. Vom rustikal-romantischen Himmelbett bis zum leicht-kühlen Metallmodell reicht die Palette.

Aber vor allem auch die Terrasse und der kleine Vorgarten mit vielen Sitzgelegenheiten und dem Springbrunnen begeistern bei entsprechendem Wetter die Gäste. Von dort hat man auch einen guten Blick auf die seitlichen Zimmer des Hotels im ehemaligen Keglerheim.

Blick in eines der Zimmer. Quelle: Jens Wegener

1925 wurden die Kegelbahnen gebaut

So hieß das Hotel ab 1925, nachdem ein Gastwirt die Kegelbahnen hat anbauen lassen. Zu DDR-Zeiten war es die HO-Gaststätte „Keglerheim”, die von Conny Henkel ab 1972 geführt wurde. Die kulinarischen Köstlichkeiten waren damals Kartoffelsalat, Bockwurst und Schnitzel. Als der einst gesperrte Saal wieder zum Leben erweckt wurde, reihte sich eine Familien- und Brigadefeier an die nächste.

Nach der Wende beschloss Conny Henkel, aus dem Keglerheim wieder ein Hotel zu machen. Was nicht ganz einfach war, denn das Haus gehörte der Stadt Falkensee und in der oberen Etage gab es sechs vermietete Wohnungen. Doch die engagierte Frau gab nicht auf, bis sie das Ensemble mit Hilfe eines Kredits kaufen konnte. Der Neustart des Hotelbetriebes in der Jugendstilvilla erfolgte 1995. Der Name „Kronprinz“ war das Ergebnis einer Umfrage unter Gästen, die Conny Henkel eingeladen hatte.

Gehobene Küche und viele Hochzeiten

Stilvolle Küche in einem stilvollen Gebäude, gepaart mit freundlichem Personal ließen das „Kronprinz“ zum besten Haus in Falkensee werden. Diese Tradition will Michael Arneburg fortsetzen. Vor allem für Feiern jedweder Art ist das Falkenseer Hotel bekannt. „Ich denke, wir haben bisher 250 Hochzeiten, davon 100 goldene, hier organisiert“, sagt Arneburg. Das ist genau sein Betätigungsfeld. Er bespricht mit den Kunden alle Details, vom Essen bis zum DJ. Ähnlich ist es bei Geburtstagspartys und Trauerfeiern.

„Dass wir es bisher geschafft haben, die Corona-Krise zu überleben, ist kein Hexenwerk. Wir waren vorbereitet, haben zum Beispiel die Anträge auf Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten sofort abgeben. Fast alle sind an Bord geblieben, auch die Azubis, die während des Lockdowns hier die Geschäftsleute und Bauleute versorgt haben“, erinnert sich Michael Arneburg.

Conny Henkel leitete das Haus über viele Jahre. Quelle: Konrad Radon

Von Conny Henkel gelernt

Für den in Erfurt geborenen Berliner war der berufliche Wechsel zum Hotelinhaber ein „gewagter Schritt, der sich gelohnt hat“. Er hatte in Spandau 30 Jahre einen ambulanten Pflegedienst geleitet, den er selbst aufgebaut hatte. „Aber irgendwann hatte ich davon genug, denn man hat nur mit menschlichem Leid und Kostenabrechnungen zu tun“, sagte der 56-Jährige. Und weil aus dem Erstwunsch, Taxifahrer zu werden, nichts wurde, kam er auf die Idee, den Pflegedienst zu verkaufen und ein Hotel führen zu wollen. „Dass es Falkensee geworden ist, war ein Zufall. Bei einer Radtour hatte ich das Haus entdeckt und erfahren, dass es verkauft werden soll. Dann ging alles ganz schnell.“ Ein Glücksfall sei gewesen, dass er sich etwa ein halbes Jahr an der Seite von Conny Henkel einarbeiten konnte.

