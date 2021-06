Falkensee: 1200 Besucher bei digitaler Ausbildungsmesse

Falkensee

Die jährliche Praktikums- und Ausbildungsmesse Falkensee fand in diesem Jahr erstmalig online und ungewohnt zeitig im Jahr statt. Über die Plattform „Mach es in Brandenburg“ der Industrie- und Handelskammer Potsdam präsentierten am 17. Juni mehr als 60 Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung und Handwerk sowie Behörden und Bildungsträgern auf digitaler Ebene sich und ihr Angebot.

Virtuelle Information zur Ausbildung

Virtuell informierten sich an den sechs Tagen vor der Messe bereits über 800 und am Messetag über 400 Besuchende über eine Vielzahl von Praktika, Ferienjobs, Aus- und Weiterbildungen sowie Studienmöglichkeiten und verschafften sich einen vielfältigen Eindruck von den potenziellen Praktikums- oder Ausbildungsbetrieben. Die Video- und Chatfunktion wurde allerdings nur wenig für eine Kontaktaufnahme mit den Ausstellenden genutzt.

Messeseite kann noch besucht werden

Die Messeseite der virtuellen Praktikums- und Ausbildungsmesse Falkensee ist weiterhin aufrufbar und kann hier besucht werden. So können sich Interessierte auch nachträglich einen Überblick über die bestehenden Angebote verschaffen. Die Videokanäle stehen den Ausstellenden noch mindestens zehn Tage nach der Messe zur Verfügung und können so für Einzelgespräche genutzt werden. Interessierte haben somit die Möglichkeit, einen Termin zum Videochat mit den verschiedenen Unternehmen, Behörden, Einrichtungen und Bildungsträgern zu vereinbaren. Die Kontaktmöglichkeiten können in den jeweiligen Profilen gefunden werden.

Termin für 2022 steht bereits fest

Auch im nächsten Jahr soll wieder eine Praktikums- und Ausbildungsmesse in Falkensee stattfinden. Der Termin steht mit dem 16. Juni 2022 bereits fest, das Format hängt von der Corona-Situation ab. Viele Ausstellende und Besuchende wünschen sich wegen des direkten Kontaktes eine Präsenzmesse. Die guten Besuchszahlen in diesem Jahr zeigen aber, dass auch eine virtuelle Messe funktioniert.

