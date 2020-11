Falkensee: 13-jähriges Mädchen unsittlich berührt – Polizei sucht Zeugen

Falkensee

Eine 13-Jährige ist am Freitag in der Falkenseer Bahnstraße unsittlich von einem unbekannten Mann berührt worden. Das Mädchen war zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als ihr auf Höhe eines Imbisses jemand hinterhergepfiffen haben soll.

Zwei männliche Personen seien ihr offenbar gefolgt. Obwohl sich die 13-Jährige zügig entfernen wollte, seien die zwei Männer nähergekommen, einer der beiden soll ihr ans Gesäß gefasst haben. Daraufhin sei sie nach Hause gerannt. Die Männer folgten ihr nicht. Zuhause angekommen vertraute sie sich ihrer Mutter an, die die Polizei informierte. Es wurde eine Anzeige aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Die Täter sind etwa 30 Jahre alt

Die Kriminalpolizei der Inspektion Havelland sucht nun Zeugen, die am späten Freitagnachmittag in der Bahnstraße waren und möglicherweise etwas beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Tatverdächtigen geben können. Die beiden Männer werden folgendermaßen beschrieben: Sie sind circa 1.80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Einer der Männer trug eine dicke schwarz-graue Steppjacke, beide unterhielten sich in einer fremden Sprache.

Hinweise teilen Zeugen der Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322/27 50 oder jede andere Polizeidienststelle mit. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter www.polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZonline