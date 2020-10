Falkensee: 17-jähriger Ladendieb schlug um sich

Falkensee

Ein räuberischer Diebstahl ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr in einem Supermarkt in Falkensee. Zunächst hatte eine Mitarbeiterin einen Ladendieb erwischt.

Als die Mitarbeiterin das Diebesgut sicherte, schlug der Beschuldigte gegen den Arm der Frau. Ein unbekannter Mann eilte zu Hilfe, auch wurde von dem Täter körperlich angegangen.

Anzeige

Nachdem die Polizisten vor Ort eingetroffen waren, durchsuchten sie den 17-jährigen Täter. Neben dessen Personaldokumenten fanden sie auch betäubungsmittelähnliche Substanzen.

Aufgrund des Gesamteindrucks des offerierten Verhaltens des Beschuldigten wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt, um später die Schuldfähigkeit einschätzen zu können. Im Anschluss wurde der Beschuldigte an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Von MAZonline