Kita unter den Kiefern wird 20 Jahre alt

Falkensee

„Hilf mir, es selbst zu tun“ ist der Leitspruch der Montessori-Pädagogik, bei der Kinder sich selbstständig ihr Wissen aneignen sollen. „Von dieser Pädagogik haben wir die für uns besten Teile in den Kita-Alltag übernommen“, sagt Birgitt Schuldt, die Leiterin der Kindertagesstätte unter den Kiefern des ASB. Mit ihrer Mischung aus den allgemeinen pädagogischen Standards und Montessori ist die Einrichtung nun seit genau 20 Jahren erfolgreich.

Informationsgespräche möglich

Für die Mitarbeiter ist das ein Grund zum Feiern. Am 2. März ab 14 Uhr ist Tag der offenen Tür, bei dem sich Eltern über Krippe und Kita bei Kaffee und Kuchen informieren können. „Wir wollen den Tag für Gespräche mit Interessierten und Eltern, die ihre Kinder schon hier haben, nutzen“, sagt Birgitt Schuldt.

Gespräche mit Eltern, die für ihr Kind bereits einen Platz haben, verlaufen aus Schuldts Erfahrung meist gut: „Wir bekommen von ihnen sehr viele erfreute Rückmeldungen“, sagt sie. Die Mitarbeiter mögen das Konzept ebenso: Erzieherin Marion Zschätzsch hatte ihre Tochter vor 20 Jahren in der Kita unter den Kiefern. „Jetzt ist sie 25 Jahre alt und selber Erzieherin“, sagt Zschätzsch. Die Größe der Einrichtung sei dabei ein Vorteil. Bei 84 Kindern in sechs Gruppen sei alles noch persönlich und liebevoll, so Zschätzsch.

Warteliste über zwei Jahre

Und die Warteliste spricht auch für die Beliebtheit: Wer in der Kita unter den Kiefern einen Betreuungsplatz fürs Kind möchte, muss zwei Jahre warten. Das tue Birgitt Schuldt oft leid. Und zwar dann, wenn sie eine verzweifelte Mutter abweisen muss, die einen Krippenplatz sucht.

„Der Bedarf ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen“, sagt Schuldt. Die Kita ist in den letzten zwei Jahrzehnten darum erweitert worden. Angefangen hatte alles mit der Kindertagesstätte „Tollhaus am Wald“ an der Salzburger Straße, die 1997 vom ASB übernommen wurde.

„Weil der Bedarf hochschnellte, kam dieses Haus als zweiter Standort kurz darauf dazu“, sagt Leiterin Birgitt Schuldt. Dieser zweite Standort liegt an der Fehrbelliner Straße im Gebäude einer ehemaligen Poliklinik mit Pflegeheim. Es hat viele Treppen und schmale Gänge. „Es musste erst einmal grundlegend kita-tauglich gemacht werden“, erzählt Schuldt.

Einrichtung gehörte zum „Tollhaus am Wald“

Im Jahr 2002 entstand auf dem Gelände an der Fehrbelliner Straße noch eine Krippe für Kinder bis zum Alter von drei Jahren. „Weil die Einrichtung so stark wuchs, wurde sie 2009 vom Tollhaus getrennt und erhielt den Namen ,Kita unter den Kiefern’“, sagt Birgitt Schuldt. Der Name kommt nicht von ungefähr, denn auf dem großen Kindergartenspielplatz stehen hohe, alte Kiefern, die an heißen Sommertagen den Steppkes Schatten spenden.

Auf dem Logo der Kita sind allerdings keine Bäume, sondern ist ein Eichhörnchen. „Wir haben hier Eichhörnchen. Darum sind sie unser Logo-Tier“, erklärt Schuldt. Die Kinder füttern die Tiere regelmäßig, indem sie Sonnenblumenkerne und Erdnüsse in geeignete Futterhäuschen am Spielplatz schütten.

Füttern gehört zum Konzept

Alleine dieser Fütterprozess gehört schon zum Konzept – die Kinder sollen die Natur entdecken. Und da gehören die roten Eichhörnchen dazu.

Am 2. März ab 14 Uhr können Interessierte die Kita unter den Kiefern an der Fehrbelliner Straße 29 besichtigen. Die Erzieherinnen stehen für Gespräche zur Verfügung. Fotos, Projektmappen und Fotobücher liegen in den Gruppen aus, damit sich Eltern ein Bild vom Konzept der Einrichtung machen können.

Von Vivien Tharun