Falkensee: 35.000 Wahlunterlagen werden verschickt

Falkensee

Das Falkenseer Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl am 26. September 2021 wurde erstellt. Alle wahlberechtigten Personen, die am Stichtag 15. August 2021 mit Haupt- oder alleinigen Wohnsitz in Falkensee gemeldet waren, sind darin aufgenommen und erhalten in den nächsten Tagen ihre Wahlbenachrichtigungen auf dem Postweg zugesandt.

Mehr als 35.000 Wahlberechtigte in Falkensee

In Falkensee sind das mehr als 35 000 Frauen und Männer. Darüber informierte Wahlleiter Mathias Techen. „Wer in den nächsten Tagen keine Wahlbenachrichtigung erhält, wendet sich bitte dringend wegen der Überprüfung des Wählerverzeichnisses an die Wahlbehörde“, sagte er. Online können die Briefwahlunterlagen ab sofort unter dem https://www.falkensee.de/briefwahl beantragt werden.

Briefwahlunterlagen im Bürgeramt erhältlich

Ab Montag, dem 23. August, besteht zu folgenden Zeiten die Möglichkeit, direkt im Bürgeramt die Briefwahlunterlagen abzuholen oder auszufüllen: Montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr. Der Zugang erfolgt über den Eingang „Information“ im Bürgeramt in der Poststraße 31. Barrierefrei ist das Briefwahllokal über den Aufzug auf der Rückseite des Bürgeramtes (Parkplatzseite) zu erreichen. Im Bürgeramt gilt Maskenpflicht und die Beachtung der allgemeinen Hygieneregeln. Zur Kontaktreduzierung werden die Besucher gebeten, bevorzugt die Möglichkeit der schriftlichen Beantragung und Zusendung der Briefwahlunterlagen zu nutzen.

Von MAZonline