Falkensee

Ein bislang unbekannter Mann soll eine 69-jährige Frau am frühen Dienstagnachmittag in der Freiburger Straße in Falkensee sexuell belästigt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau in einem Waldgebiet spazieren, als ein junger Mann auf einem Fahrrad an ihr vorbeigefahren und einige Meter entfernt stehen geblieben sein soll.

Der Mann soll die Frau unsittlich berührt haben

Dort habe die Frau schließlich beobachtet, wie der Mann an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frau sei an dem Mann vorbei gegangen. Kurz darauf sei er wiederum an ihr vorbei gelaufen und habe sie unsittlich berührt, woraufhin sie ihn wegstieß. Danach sei der Unbekannte auf seinem Fahrrad in Richtung eines Pferdehofes weggefahren. Die eingesetzten Polizeibeamten suchten die nähere Umgebung nach möglichen Tatverdächtigen ab. Dies verlief jedoch ohne Erfolg. Eine Anzeige wegen sexueller Belästigung wurde aufgenommen.

Anzeige

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Havelland hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können. Der Täter wird wie folgt beschrieben: er soll zwischen 16 und 18 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß und schlank sein. Er hat dunkle Haare und trug dunkle Kleidung (Windjacke, Jeans) und führte ein dunkles Herrenrad mit sich. Hinweise nimmt die Polizei unter 03322/275-0 entgegen oder über das Online-Hinweisportal unter www.polbb.eu/hinweis.

Von MAZ