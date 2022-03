Falkensee: 86-Jähriger wird vermisst – Familie und Polizei suchen ihn

Falkensee

Seit vergangenem Dienstag wird in Falkensee der 86-jährige Detlef J. vermisst. Seine Familie ist in großer Sorge und bittet die Bevölkerung, nach ihm Ausschau zu halten. „Er hat am Dienstagmorgen die Wohnung verlassen und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt“, sagt seine Enkelin Anja Golz. Sie sorgt sich vor allem deshalb ganz besonders, weil ihr Großvater schwer zuckerkrank ist.

Der 86-Jährige wird seit Dienstag, 15. März 2022, in Falkensee vermisst. Quelle: Privat

Vermisster 86-Jähriger aus Falkensee verließ das Haus ohne Papiere und Medikamente

„Er hat weder seine Papiere noch seine Medikamente mitgenommen. Aber er ist dringend auf sein Insulin angewiesen“, sagt Anja Golz. Aus diesem Grund ist es durchaus möglich, dass sich Detlef J. in keiner guten gesundheitlichen Verfassung befindet. Der Vermisste wohnt in der Karl-Liebknecht-Straße in Falkensee, dort verschwand er am Dienstag auch. Die Polizei suchte bereits an jenem Tag mit einem Großaufgebot nach ihm. Unter anderem kamen ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera sowie auch speziell ausgebildete Suchhunde, sogenannte Mantrailer-Hunde zum Einsatz. Die Spur verlor sich am Dienstag offenbar am Bahnhof Falkensee, berichtet seine Enkelin. „Wir haben keinen Anhaltspunkt. Er könnte auch in einen Bus oder einen Zug gestiegen sein“, befürchtet sie.

Auch am Freitagnachmittag sucht die Polizei erneut mit Suchhunden nach dem 86-Jährigen. Die Suche wurde inzwischen von der Polizei bundesweit ausgeweitet, sagt Anja Golz. Die Familie habe zudem alle Krankenhäuser in der Region abtelefoniert.

Falkenseer trug beim Verschwinden Schirmmütze und grau-schwarze Jacke

Detlef J. trug bei seinem Verschwinden eine grau-schwarze Schirmmütze, eine grau-schwarze dünne Jacke, ein schwarz-blau-rot kariertes Hemd und eine braune Cordhose.

Bitte um Hinweise zum vermissten 86-Jährigen aus Falkensee an die Polizei

Anja Golz bittet Bürgerinnen und Bürger, die ihren Großvater gesehen haben, sich mit allen relevanten Hinweisen bei der Polizeidienststelle in Falkensee unter der Telefonnummer 03322/27 50 zu melden. „Wir alle, seine Kinder und die ganze Familien, machen uns große Sorge um ihn und wollen einfach nur, dass er wieder zurück nach Hause kommt“, sagt sie und hofft nun mit ihrem öffentlichen Aufruf auf Hinweise, die zum Auffinden ihres Großvaters führen.

