Falkensee: Absage für „World of Musicals“ in der Stadthalle

Falkensee

Die am 1. Februar in der Falkenseer Stadthalle geplante Show „The World of Musicals“ muss aufgrund der fortlaufenden Pandemieeinschränkungen abgesagt werden. Dies teilte nun der Veranstalter mit. Die neuen, coronabedingten Verordnungen würden ein kurzfristiges Umplanen und Organisieren aller Notwendigkeiten unmöglich machen, heißt es weiter. Aus diesem Grund seien alle im Februar geplanten Termine der Show abgesagt worden.

Nachholetermin für 2023 in Falkensee geplant

Mit den involvierten Künstlern sei jedoch bereits vereinbart worden, die Tournee später im Jahresverlauf sowie bis ins Jahr 2023 hin nachzuholen. Der neu angesetzte Termin für die Gartenstadt steht bereits fest. Am 8. Februar 2023 soll die „World of Musicals“ dann in der Stadthalle aufgeführt werden.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Bereits erworbene Tickets können unkompliziert auf das neue Konzert umgeschrieben werden, erklärt der Veranstalter. Dafür müssen die Karten unter Angabe von Name und Anschrift auf dem Postweg an folgende Adresse gesendet werden: Reset Production, Kundenservice, Straße des Friedens 200, 07548 Gera.

Die Kundenmitarbeiter übernehmen anschließend alle weiteren Formalien zur Umschreibung der Tickets. Wie der Veranstalter ebenfalls mitteilte, müssen bereits erworbene Karten in jedem Fall umgetauscht werden, auch der Tausch in einen Gutschein sei möglich.

Alle weiteren Informationen sind über die Website www.resetproduction.de abrufbar.

Von MAZonline