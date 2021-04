Falkensee: Als der „Affenkäfig“ abgerissen wurde

Falkensee

Der Volksmund hatte ihn „Affenkäfig“ genannt: den Metallzaun am Bahnhof Staaken. Der große Kasten war Teil der Grenzanlage zwischen Westberlin und DDR. Auf der einen Seite endete die S-Bahn in Berlin-Staaken, auf der anderen Seite war Schluss für die Vorortzüge aus Richtung Wustermark und Nauen. Um diesen einstigen Grenzkontrollpunkt zwischen den beiden Bahnhöfen gab es vor 30 Jahren speziellen Ärger.

Wer bezahlt den Mauerabriss?

„Bezirksamt zahlt Mauerabriss nicht“ titelte die Märkische Allgemeine Zeitung am 20. April 1991. Sie bezog sich damit auf den Spandauer Axel Hedergott, der war Leiter der „Arbeitsgruppe Staaken im Bezirksamt Spandau“, die sich um die Rückführung des Staaken-Teils kümmerte, der drei Jahrzehnte zur DDR gehört hatte. Nun ging es konkret um den Abriss des Affenkäfigs. Der Abriss hatte begonnen, drohte aber ins Stocken zu geraten. Mit Sorge sahen die Spandauer auf die damalige Ankündigung des Bundesverteidigungsministers Stoltenberg, zum 30. September die ehemaligen Grenztruppen ganz aufzulösen.

Brief an den Bundesminister

„Im Namen von Spandaus Bürgermeister Werner Salomon und der Koordinierungskonferenz ,Mauerabriss Westteil’ verlangte Hedergott deshalb in einem Brief an den Minister, dass die ehemaligen Grenztruppen solange bestehen bleiben, bis Mauer und Sperranlagen vollständig beseitigt sind.“ Hedergott verwies darauf, dass es wohl noch einige Zeit dauern würde, bis „Bunker, Kraftfahrzeug-Sperrgräben oder der Wachturm vor Eiskeller“ endgültig weggeräumt sind. Es dürfe nicht sein, dass Spandau und die angrenzenden Landkreise auf den Kosten sitzen bleiben. Ähnlich sah man das im Landkreis Nauen, der das Schreiben an Stoltenberg mit unterzeichnet hatte.

Pläne für neuen Wohnungsbau

Abriss Ost und Aufbau Ost liefen damals parallel. Manches Vorhaben kam über schillernde Ideen nicht hinaus, anderes wurde wirklich realisiert. So heißt es hoffnungsvoll am 25. April 1991 in der MAZ: „Eventuell 1000 Wohnungen“. Berichtet wurde über den Verkauf von Land rechts und links der Spandauer Straße in Falkensee, unter anderem dort, wo sich einst eine Schweinemastanlage befand. Unter anderem sollte die holländische Firma Groenhof en Partners B. W. Land gekauft und den Bau von 1000 Wohnungen erwogen haben, wurde berichtet.

Als Falkensee arm war

Das Problem waren aus damaliger Sicht die notwendigen Tiefbauarbeiten für Kanalisation und Tiefbau. „Das ist normalerweise Angelegenheit der Kommune“, schrieb der MAZ-Redakteur. „Doch die Stadt Falkensee ist arm und hat 1991 kaum mehr als 2 Millionen DM Einnahmen, aber über 80 Millionen DM Ausgaben.“ Und es sollte wirklich noch dauern, bis sich in der Sache etwas tat. Links und rechts der Spandauer Straße wurde kräftig gebaut, allerdings von anderen Investoren als 1991 genannt. Auch für die noch freien Flächen an der Straße gibt es Bauwillige.

Von Marlies Schnaibel