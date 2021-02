Falkensee: Als die Fäkalien im See entsorgt wurden

Mit „Abwasser unter Kontrolle bringen“ veröffentlichte die MAZ am 12. Februar 1991 eine kleine Meldung, die aber ein großes Problem ansprach. Die Qualität des Falkenhagener Sees war seit Jahrzehnten schlecht.

Blick in die MAZ vom 12. Februar 1991. Quelle: Marlies Schnaibel

Die Gemeinde Falkenhagen hatte den See, der ihren Namen trug, 1919 gekauft. Schon in den 1930er-Jahren gab es Sorgen mit der Qualität des Wassers, wurde über Fischsterben geklagt. In den 1950er-Jahren wurden die beiden offiziellen Badestellen aus hygienischen Gründen geschlossen. Der See, der über keine natürlichen Zu- und Abflüsse verfügt, blieb das Sorgenkind der Falkenseer. Zwar wurden seit den 70er-Jahren Wassermassen aus dem Havelkanal zugeführt, aber die Qualität verschlechterte sich doch immer wieder. Mitte der 80er-Jahre war der See aufwendig untersucht worden. Aber am Zustand hatte sich wenig geändert. Besorgte Falkenseer versuchten, die Sanierung des Sees auf den Weg zu bringen- aber vorerst ergebnislos.

Die Sache mit den Fäkaliengruben

Mit dem Herbst 1989 änderte sich die Situation. Eine der ersten Forderungen der Wendezeit: den See nicht weiter als Kloake verkommen zu lassen. Die Bürgerinitiative „Rettet den Falkenhagener See“ wurde gegründet, zu den Aktivisten zählten die spätere Umweltdezernentin Margit Bühring und der Bauausschussvorsitzende Jürgen Markau.

Nicht nur Landwirtschaft und Betriebe machten dem See zu schaffen, auch die Anlieger trugen ihren Teil bei. Das in einer Zeit, als die zentrale Abwasserentsorgung für Falkensee noch in den Kinderschuhen steckte. Die Verwaltung unternahm deshalb den Versuch einer Bestandsaufnahme, per Zeitungsartikel informierte sie darüber: Die Anlieger wurden aufgefordert, über die Form der Entsorgung ihrer Fäkaliengruben zu informieren. Ziel war ein Überblick darüber, wer wo ein Abflussrohr in den See leitet.

23 Millionen DM für die See-Sanierung

Als schließlich 1991 vom Land Brandenburg ein Förderprogramm aufgelegt wurde, ging es los. Von 1991 bis 1997 wurde der See mithilfe eines Baggerschiffs entschlammt. Mehr als eine halbe Million Nass-Schlamm wurden gefördert. Fast 23 Millionen DM kostete die Sanierung des Gewässers.

Aber nicht nur die Wasserqualität wurde diskutiert, auch die Nutzung des Gewässers ist ein Thema, an dem sich die Gemüter reiben können. Seit vielen Jahren werkelt die Stadt inzwischen an einem Seekonzept. Die Sache mit den Fäkaliengruben und selbst gebauten Abwasserrohren in den See ist inzwischen Geschichte. Heute geht es um andere Dinge. Mit dem Konzept soll unter anderem die Sache mit den vielen illegal gebauten Seestegen geregelt werden. Aber das Papier scheint hier geduldig zu sein.

