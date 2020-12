Falkensee

Seit 20 Jahren arbeitet Ulrike Schulz in dem Tabakwarenladen in der Finkenkruger Straße 2 in Falkensee. Das Geschäft gehörte zuvor schon ihren Eltern. Damals seien sie die ersten Mieter des Hauses gewesen. Auch an Heiligabend wird sie zusammen mit ihrem Mann von 7 Uhr bis 12 Uhr für ihre Kunden da sein. Und wenn Sie vorbei schauen, werden Sie vielleicht sogar beschenkt. Denn mehr als 4000 Kekse haben die Eltern von Schulz gebacken.

„Für unsere Kunden, die uns das ganze Jahr über die Treue gehalten haben“, sagt die Geschäftsinhaberin. Die Weihnachtskekse seien immerhin eine Familientradition, das Jahr für niemanden leicht gewesen. Und sollte an Heiligabend ein Lottoschein den Jackpot knacken, „muss der Gewinn natürlich geteilt werden“, sagt Ulrike Schulz lachend.

Für die Zukunft sei ihr Weihnachtswunsch, dass „die Welt wieder ein Stück ruhiger wird und die Pandemie ein schnelles Ende hat“. Heiligabend feiert sie im Kreise der Familie. Nach der Arbeit gibt es Kassler und Kaninchen. „Es ist schon alles fertig – jetzt müssen wir nur noch feiern“, sagt sie.

