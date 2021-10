Falkensee

Sport und Spaß haben sich am Freitagnachmittag in Falkensee auf besondere Weise verbunden. Der TSV lud zur Halloween-Party in die Turnhalle der Diesterweg-Schule. 280 Mädchen und Jungen kamen und erprobten sich in ihrer Halloween-Kostümen auf dem Bewegungsparcours. So machte auch der Schwebebalken Spaß.

Zur Galerie Der TSV hatte eine gute Idee – 280 Mädchen und Jungen kamen.

Das Youngsterteam des TSV hatte die Veranstaltung vorbereitet. Vor der Halle war noch eine Kürbiswerkstatt aufgebaut.

Von MAZonline