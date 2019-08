Falkensee

Anwohner des Niederneuendorfer Weges in Falkensee protestierten am Freitag gegen die Fällung einer Eiche. Der Baum soll dem Straßenausbau weichen. Bürger hatten am Freitag im Rathaus das Gespräch mit der Bauverwaltung gesucht.

Die Verwaltung verwies darauf, dass der größtmögliche Erhalt des vorhandenen Baumbestandes in den Straßen stets angestrebt werde.

Im Falle des Niederneuendorfer Weges wurde die Fahrbahn aus diesem Grund bereits so nah wie möglich in die südliche Richtung gelegt (an die Grundstücke heran) und es wurden im Bereich der Bäume auch Fahrbahneinengungen eingeplant.

Nun habe sich jedoch gezeigt, dass bei der betroffenen Eiche der Wurzelverlauf zeigte, dass sie nicht standsicher bleiben würde.

Von MAZ