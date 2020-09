Falkensee

Elf Millionen Hunde sind in Deutschland angemeldet, in Falkensee sind es fast 3500. Die Tierliebe in der Gartenstadt ist groß. Aber sie ist nicht bei allen groß. Streit gibt es um den Hundeauslaufplatz in Finkenkrug. Der Platz ist bei Hunden und Hundehaltern beliebt, sehr zum Leidwesen der Anwohner. Einzelne von ihnen fühlen sich durch die Geräuschkulisse erheblich gestört und gaben diesen Ärger an das Falkenseer Ordnungsamt weiter. Immer und immer wieder. Die Stadt suchte schließlich einen Kompromiss, der kommt aber bei den Hundefreunden gar nicht gut an.

Leinenpflicht im Stadtgebiet

Zum Hintergrund: Im gesamten Stadtgebiet gilt die Leinenpflicht, eine entsprechende „Ordnungsbehördliche Verordnung über die Anordnung einer generellen Leinenpflicht für Hunde auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen in der Stadt Falkensee“ gilt seit dem 22. Juni 2005. Der Leinenzwang gilt nicht in den eingerichteten öffentlichen Hundeauslaufgebieten. Davon gibt es in der Gartenstadt zwei Flächen, eine am westlichen und eine am östlichen Stadtrand.

Anzeige

Auf dem Hundeauslaufplatz in Finkenkrug. Quelle: Marlies Schnaibel

Weitere MAZ+ Artikel

Seit 2008 existiert der große Auslaufplatz an der Grenze zu Albrechtshof, die zehn Hektar große Fläche ist nicht eingezäunt. Ende 2017 kam der kleinere Platz auf der Westseite der Stadt hinzu. Es ist eine 4500 Quadratmeter große und eingezäunte Fläche in der Bachstelzenstraße, Ecke Zaunkönig Straße. Aber schon kurze Zeit später ging der Streit los, eskaliert ist er in diesem Jahr.

Neue Schilder aufgestellt

Die Stadtverwaltung hat nun nämlich Schilder aufgestellt, die die Nutzung des Platzes einschränken. Zeitlich und in der Art der Nutzung. Der Platz kann montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 15 Uhr genutzt werden. Danach ist das Betreten verboten. Auf Piktogrammen wird außerdem klargestellt: Verboten sind Rauchen, Sitzen, Essen und Trinken.

Klare Anweisung am Hundeauslaufplatz in Finkenkrug. Quelle: Marlies Schnaibel

Das passt in die allgemeine Verbotsstruktur dieser Tage, meint Rolf Scheider. Er gehört zu den Hundebesitzern, die sich hier regelmäßig treffen. Mit 68 Kilogramm Lebendgewicht hat er den größten Hund dabei; der Rechtsanwalt ist aus Berlin nach Falkensee gezogen, auch damit sein Tier hier bessere Bedingungen hat. Und über den Platz in Finkenkrug hätten sie sich auch anfangs sehr gefreut, sagen die Frauen und Männer.

Freundeskreis entstand

Schnell war hier eine Freundesgruppe von Hundebesitzern entstanden, man traf sich, schuf sich eine Sitzgelegenheit, trank Kaffee miteinander, kam ins Gespräch. Aber das war nicht gewünscht, erst wurden die Stühle eingesammelt, jetzt wird das Trinken und Sitzen ganz verboten.

Genervt vom Gebell

„Wir versuchen, einen Ausgleich zwischen den Interessen zu finden“, sagt Luise Herbst, Falkensees Dezernentin und für das Ordnungsamt zuständig. Aber der Ausgleich ist schwer, sie selbst hat Verständnis für beide Seiten: auf der einen Seite die Anwohner, die sich durch das Gebelle der (oft auch großen) Hunde und die Ordnungsrufe gestört fühlen, auf der anderen Seite die Hundebesitzer, die ihren Tieren Auslauf ohne Leine bieten wollen. Mit den neuen Auflagen will die Stadt die Lärmbelästigung zeitlich etwas einschränken, die Sitz- und Trinkverbote sollen in die Richtung wirken, dass sich Hundebesitzer mehr mit den Hunden beschäftigen mögen.

Verbote ausgesprochen

Diese Verbote halten die Hundebesitzer für völlig überzogen und hoffen, dass die Stadt da noch einmal einlenkt. Anke Papazoglou aus Dallgow ärgert sich darüber, dass die Sitzgelegenheiten abgeräumt wurden. Sie selbst bildet Blindenhunde aus, ihr blinder Mann kommt gelegentlich mit. Für ihn und manch betagten Hundefreund sind Sitzgelegenheiten deshalb sehr gut.

Hunderassen-Vielfalt in Falkensee 99 Hunderassen sind in Falkensee vertreten, wenn es um die gemeldeten Hunde geht. Mit 176 Tieren ist die Rasse Labrador Retriever am meisten vertreten, gefolgt von Kleiner Mischling (170), Deutscher Schäferhund (116), Golden Retriever (110) und Jack Russell Terrier (106). Mit jeweils nur einem Exemplar stehen Rassen wie Alpenländische Dachsbracke, Chinesischer Schopfhund, Tibetdogge, Belgischer Schäferhund-Mix, Mal-Shi und Puggle in der Statistik. Pro Jahr und Hund sind 84 Euro zu zahlen, für gefährliche Hunde 420 Euro. Wer zwei oder mehr Hunde hat, muss auch pro Hund mehr bezahlen.

Statt weiterer Verbote haben die Hundefreunde eher noch Wünsche, wie der Platz besser gestaltet werden kann: Dazu gehören Sitzgelegenheiten, eine Wasserstelle, Wippen und andere Spielgeräte für Hunde und das Wegräumen der inzwischen morschen Holzabsperrungen auf dem Gelände.

Beschimpfung vom Platzrand

Die Anwohner hatten sie zum Gespräch eingeladen, dass diese es ablehnten, können sie nicht verstehen. Ebenso wenig wie die Kommentare, die ihnen manchmal aus vorbeifahrenden Autos zugerufen wird: „Scheiß Köter“ und „Scheiß Hundeplatz“ gehören dazu. Selbst Feuerwerkskörper wurden schon geworfen. Zwischen den Lagern von Hundeliebhabern und Hundehassern lässt sich schwer vermitteln.

Weitere Flächen geprüft

„Wir haben weitere Flächen geprüft“, sagte Dezernentin Luise Herbst, aber auf der Westseite der Stadt wurde keine sinnvolle Ersatzfläche gefunden. Deshalb wird es erst einmal bei den beiden Auslaufgebieten in Falkensee bleiben.

Von Marlies Schnaibel