Falkensee

Im Falkenseer Zentrum herrscht seit April dieses Jahres rege Bautätigkeit, denn nördlich und südlich der Bahnlinie entsteht jeweils ein neuer Kreisverkehr. In den zurückliegenden Wochen wurden Leitungen umverlegt, neue Gehwege angelegt und Borde gesetzt.

Kreisel erkennbar

Die Lage und Form des neuen Kreisverkehres Bahnhofstraße/Poststraße mit Mittelinsel und Querungshilfen sowie der neuen Anbindung an das Einkaufszentrum Akazienhof ist gut zu erkennen. In diesen Tagen folgt der Einbau der Asphaltschichten in der Fahrbahn und die Herstellung der Platzfläche in Richtung Bahnhof. Mit dem Abschluss der ersten Bauphase ist Ende Oktober 2020 zu rechnen.

Anzeige

Abgestimmte Bauabläufe

Parallel laufen seit Mitte Juni die Arbeiten für den Kreisverkehr an der Dallgower Straße/Schwartzkopffstraße im Auftrag der BUWOG. Die Bauabläufe beider Baustellen sind aufeinander abgestimmt, so dass mit dem Abschluss der ersten Bauphase in der Bahnhofstraße auch die Verkehrsfreigabe in der Dallgower Straße und damit die Freigabe der Bahnunterführung in beide Richtungen Ende Oktober 2020 erwartet wird.

Von MAZ