Falkensee: Audi verursacht Unfall und flüchtet

Falkensee

Im Vorbeifahren stieß ein Audi am Freitagvormittag in der Clara-Zetkin-Straße in Falkensee gegen einen Lastwagen und fuhr anschließend einfach weiter. Durch den Lkw-Fahrer informierte Polizisten suchten in der Umgebung nach dem flüchtigen Fahrzeug, konnten dieses aber nicht mehr feststellen. Polizeibeamte stellten an der Unfallstelle Teile des Audi sicher und leiteten ein Strafverfahren sowie weitere Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht ein. Am Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Von MAZonline