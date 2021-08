Falkensee: Aufmerksamer Zeuge meldet ausgelöste Alarmanlage

Falkensee

In der Nacht zum Sonntag (1. August) informierte ein Zeuge die Polizei über einen ausgelösten Alarm in einem Geschäft in der Falkenseer Bahnhofstraße. Die Beamten vor Ort stellten fest, dass bislang Unbekannte ein Fenster eines Firmengebäudes gewaltsam geöffnet hatten, um in das Innere zu gelangen. Doch die Täter überlegten es sich offenbar anders: Wie die Polizei mitteilte wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nichts gestohlen, da die Unbekannten die Räume nicht betreten hatten. Die Polizisten sicherten trotzdem Spuren und leiteten weitere Ermittlungen ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Von MAZonline