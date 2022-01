Falkensee: Aufstieg und Fall des Seegefelder Gutshauses

Falkensee

Nicht nur das Birnendorf Ribbeck hat eine Ribbeck’sche Vergangenheit. Auch in Seegefeld hinterließ die märkische Adelsfamilie ihre Spuren, in diesem Fall die Osthavelländische Linie aus Glienicke.

Das Seegefelder Rittergut erhielt Kirche und Gutshaus

Im symbolischen Schatten der Seegefelder Kirche stand einst das Gutshaus. Das hatte Hans Georg III. von Ribbeck 1690 als Gutshaus auf seinem Rittergut errichten lassen. Es war kein besonders großes Haus, aber ein Bau mit ausgewogener Optik bei Erdgeschoß und ausgebautem Mansardendach. An dem Haus schloss sich nach Westen der Gutspark an, nach Süden lag ein eher bäuerlich anmutender Bauernhof mit Ententeich in der Mitte.

Seegefelder Dorfanger Anfang des 20. Jahrhunderts. Quelle: privat

Hans Georg III. von Ribbeck hatte nicht viel Freude an seinem Seegefelder Gutshaus, er starb bereits 1703. Die wirtschaftliche Lage der Familie war in der Folgezeit nicht rosig. Die Familie lebte von der Verpachtung und von Abgaben, aber das war nicht immer auskömmlich.

Die von Ribbecks als Patronatsherren in Seegefeld

Die von Ribbecks liehen sich von ihren Patronatskirchen Geld, sie sollen den Kirchen sogar Zinsen schuldig geblieben sein. 1818 musste das mehr als 2000 Morgen große Rittergut in Seegefeld verkauft werden. Das Seegefelder Ribbeck-Kapitel war beendet.

Mehrmals wechselten im 19. Jahrhundert die Besitzer, schließlich war es 1888 der Berliner Kaufmann Bernhard Ehlers, der das Gut kaufte und gewinnträchtig zur Aufsiedlung weiterverkaufte.

Abriss des Gutshauses. Quelle: Archiv

Dann geriet das Gutshaus in die politischen Kämpfe des 20. Jahrhunderts. Die Nationalsozialisten machen das Haus 1936 zum Sitz ihrer Partei. Das Haus selbst überlebte den Zweiten Weltkrieg, in den Jahren nach 1945 fand die Gemeindeverwaltung hier Platz, auch eine Konsum-Verkaufsstelle wurde eingerichtet. Aber dann wurde über das Haus ein politisches Urteil gefällt: 1959/60 wurde es als Zeichen des Abrechnung mit der Junkerherrschaft abgerissen.

Ideen für Neubau an Stelle des Ssegefelder Gutshauses

Der ehemalige Pfarrer Burkhard Berg hatte 2015 die Vision, an Stelle des Gutshauses ein neues Regionalmuseum in die Mitte der Stadt zu bauen. Die Idee verpuffte nahezu undiskutiert.

