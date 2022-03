Falkensee: Ausländerbehörde mit neuer Außenstelle

Falkensee

Ab Montag, den 21. März, können geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die sich derzeit im Havelland aufhalten, in Falkensee die Erstmeldung vornehmen. Dort können sie dann auch gleich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragen.

Bisher 400 Ukrainer im Havelland erfasst

In Falkensee wird kurzfristig eine Außenstelle der havelländischen Ausländerbehörde eingerichtet.

Bisher konnte die Erstmeldung im Havelland ausschließlich in der Ausländerbehörde in Rathenow erfolgen, wo bereits die Daten von mehr als 400 Ukrainerinnen und Ukrainern erfasst wurden. Das teilt die Kreisverwaltung des Landkreises am Freitag mit.

Falkenseer Außenstelle im Jobcenter

Mit der nun eingerichteten Außenstelle, die sich in den Räumen des Jobcenters Falkensee in der Bahnstraße 8-12 befindet, wird eine weitere Anlaufstelle nunmehr im östlichen Teil des Landkreises geschaffen. Die Erstmeldung kann dort von Montag bis Freitag jeweils zwischen 9 bis 12 Uhr vorgenommen werden. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen hat der Landkreis auf seiner Internetseite unter www.havelland.de/ukrainehilfe zusammengestellt. Die Informationen sind auf Deutsch und Ukrainisch abrufbar.

Von MAZonline