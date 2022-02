Der Stadtentwicklungsausschuss Falkensee tagt am Montag, 7. Februar. Auf der Agenda steht unter anderem ein Prüfauftrag an die Stadt, welche Flächen in Falkensee zur Einrichtung eines weiteren Sportplatzes geeignet sind. Der Bedarf an Sportstätten in der Gartenstadt ist groß, Vereine stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen.