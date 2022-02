Falkensee

In ihre Februar-Sitzungsrunde starten am Montag, 7. Februar 2022, die Falkenseer Stadtverordneten. Ab 18 Uhr tagt der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klima und Mobilität in der Stadthalle.

Umgang mit Petition gegen Abriss der „Stübing-Villa“ in Falkensee soll beraten werden

Die Tagesordnung ist mit neun Punkten im öffentlichen Teil überschaubar. Für rege Diskussionen dürfte einmal mehr der Antrag für ein Moratorium gegen den Abriss des ehemaligen Baustoffhandels in der Karl-Liebknecht-Straße 130 in Finkenkrug sorgen. Insbesondere über den Umgang mit der Petition gegen den Abriss, die von 1145 Personen unterzeichnet wurde, wollen sich die Stadtverordneten verständigen.

Auf der Agenda steht zudem ein Auftrag der CDU-Fraktion, mit dem die Stadtverwaltung aufgefordert werden soll, zu prüfen, welche Flächen in Falkensee zur Einrichtung eines weiteren Sportplatzes geeignet sind. Nicht nur stadteigene Flächen sollen dabei untersucht werden, sondern auch solche, die sich nicht im Eigentum Falkensees befinden, insbesondere in der Nähe des Sportparks Rosenstraße und von Schulen. Hintergrund sei dabei laut CDU-Fraktion die Nutzung von Synergieeffekten vorhandener Sozialgebäude. „Schon der Sportentwicklungsplan 2015 vom Landkreis hat aufgezeigt, dass Falkensee unter anderem Bedarf an einer ungedeckten Sportfläche hat“, erklärt der CDU-Stadtverordnete Sven Steller den vorliegenden Prüfauftrag und weist darauf hin, dass „wir auch noch nicht wissen, was aus dem Hartplatz in der Bredower Straße wird, der derzeit auch für den Fußballtrainingsbetrieb genutzt wird“. Der Bedarf an Sporthallen scheine in Falkensee zukünftig besser gedeckt zu werden, sagt Steller: „Es gibt mit der Oberschule, der Scholl-Schule und der Kant-Schule ja drei beschlossene Projekte.“

Vor allem Fußballvereine in Falkensee haben große Kapazitätsprobleme

Vor allem die Fußballvereine hätten derzeit enorme Kapazitätsprobleme, weiß Steller zu berichten, der selbst zum Vorstand des SV Falkensee-Finkenrug gehört. „Teilweise können gar nicht mehr alle Kinder aufgenommen werden, es müssen Wartelisten geführt werden“, weiß er. Die Vereine Blau-Gelb Falkensee und der SV Falkensee-Finkenkrug „nutzen ja Sportplätze in Eigenregie. Für Eintracht Falkensee ist das natürlich ebenfalls ein Wunsch und damit auch seit einiger Zeit ein Thema“.

Neuer Sportplatz nicht nur für Fußballer, sondern auch für andere Sportarten wichtig

Ein Sportplatz-Neubau sei allerdings nicht nur für die Fußballvereine in der Stadt wichtig. So gebe es auch jede Menge weitere Ideen und Bedarfe „für wachsende Sportarten wie zum Beispiel Hockey“, sagt Steller. Auch für Nutzungen wie Outdoor-Fitness oder eine Outdoor-Kletterwand werden Möglichkeiten gesucht. „Das alles könnte auf einem neuen Sportplatzgelände zusammengefasst werden“, hofft Steller. Gleichzeitig räumt er ein, dass es sich dabei um ein Projekt handle, das „eher mittelfristig angelegt ist“. Gleichzeitig mahnt er jedoch: „Wir müssen aber jetzt damit anfangen.“

Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses Falkensee ist öffentlich - es gelten 3G-Regeln

Die Sitzung in der Stadthalle ist öffentlich. Vor Ort gelten 3G-Regeln, die Zahl der Zuschauer ist coronabedingt begrenzt.

Von Nadine Bieneck