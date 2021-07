Falkensee: Auto nach Vorfahrtfehler nicht mehr fahrbereit

Falkensee

Abgeschleppt werden musste in Falkensee ein Pkw nach einem Verkehrsunfall in der Rheinstraße Ecke Donaustraße am Mittwochnachmittag. Ein Vorfahrtsfehler war die Ursache des Zusammenstoßes zwischen einem Volkswagen und einem Ford. Alle Insassen kamen ohne Verletzungen davon. Bis zur Beräumung der Unfallstelle kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Um die Bergung seines nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerte sich dessen Fahrer selbst. Die Schadenshöhe wird auf ungefähr 8.500 Euro geschätzt.

Von MAZonline