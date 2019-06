Falkensee

Zum Zusammenprall eines Pkw mit einem Transporter kam es in der Nacht zum Samstag in Falkensee. Gegen 2 Uhr war am Ende der Ulmenstraße ein 18-Jähriger mit seinem Auto offenbar zu schnell unterwegs, so dass er mit dem Fahrzeug im Kurvenbereich gegen den geparkten Transporter knallte.

Fahrer leicht verletzt

Der Aufprall war so heftig, dass beide Airbags des Pkw auslösten. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genauen Ermittlungen zur Unfallursache dauern gegenwärtig an.

Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 7000 Euro. Auch die örtliche Feuerwehr war im Einsatz, um die auslaufenden Betriebsstoffe zu binden.

Von Jens Wegener