Falkensee

Am Freitagfrüh um 3 Uhr kontrollierten Polizisten in der Nauener Straße in Falkensee einen Audi-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der 32-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Zudem hatte er Drogen konsumiert. Der Test schlug postiv auf Cannabis an. Der Mann musste zur Blutprobe.

Von MAZonline