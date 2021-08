Falkensee

Unter Drogeneinfluss stand ein Autofahrer, der bei einer Verkehrskontrolle Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in der Straße der Einheit in Falkensee angehalten wurde.

Offenbar habe der Mann am Abend zuvor Betäubungsmittel konsumiert, so die Polizei. Ein Drogenschnelltest ist positiv verlaufen. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Der Fahrer durfte nicht mehr weiterfahren. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline