Falkensee

Auf Höhe des Kreisverkehrs in der Spandauer Straße in Falkensee stießen am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr zwei Pkws zusammen.

Aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit des Fahrers war ein Mercedes auf einen Ford aufgefahren, welcher beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt eines anderen Fahrzeuges beachten musste.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Autos blieben fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Schadens wird mit etwa 400 Euro beziffert.

Von MAZ Havelland