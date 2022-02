Falkensee

Einbrecher nutzten in Falkensee am Dienstag die Abwesenheit der Hausbewohner, um die Kellertür aufzubrechen und in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Sie haben mehrere Zimmer durchsucht und nach erstem Erkenntnisstand Bargeld gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Tatort kriminaltechnisch auf Spuren untersucht.

Von MAZonline